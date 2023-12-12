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一家4口月花47K太多？ 網看明細「每條不合理」： 日子過很硬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己的家庭生活開銷被婆婆嫌花費太多。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名女網友表示，自己的家庭生活開銷被婆婆嫌花費太多。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

對許多有子女的家庭而言，規劃開銷才能將錢用在刀口上。一名媽媽日前透露，一家4口每月支出大概4.75萬元，但婆婆覺得花費太高，因此她PO出明細，詢問網友哪一條是不合理開銷？

一名女子11日在臉書社團「爆怨2公社」發文，分享自己1個月家用的基本開銷，包括菜錢8000元；生活費1人每個禮拜4000元，4人每月總共16000元；水電費一次繳2個月共3000元；房租和管理費分別是7000元、1500元；生活用品1個月5000元，購買了衛生紙、洗衣精、和支付瓦斯費等等。

除此之外，每個月還要繳交兒子讀安親班的費用4500元，和女兒2500元的學費，女子最後算出家裡1個月開銷為4.75萬元，但婆婆卻覺得花費很高，因此詢問網友，「請問大家那一條是不合理開銷？」

網友們看到明細，紛紛感到驚訝：「很省耶！」、「很基本的開銷了」、「每條都不合理，太低了，這日子過得很硬」、「菜錢和生活費不合理，低得不合理」、「我一個人，1個月就超過妳們4個人的花費了」、「一個有小孩的家庭，這樣的支出真的很省了」、「不合理的便宜…而且開銷會長大，現在能存錢，就存預備好未來的支出」、「我媽如果看到我這麼拮据，一定會拿錢給我補貼的」。

有過來人分享省錢招數：「我都衛生紙特價時囤一堆」、「菜錢的話，或許可以團購，現在很多團購比市場價格低很多又新鮮，多比三家妳就知道了」、「買便當省事，我們家也是因為吃不多，兩個便當就可以解決一家4口，所以就不煮了」，但有人點出：「你們一家4口1個月閒錢如果只剩2500，確實花費太高，但如果你們雙薪有10萬以上，剩的超過5萬，那這開銷也不合理，可以再提高一些」。

開銷 省錢

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