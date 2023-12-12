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老公瞞著老婆找前女友當小孩保姆「三個月了」 網群罵：超白目

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名媽媽表示，發現老公瞞著她找前女友來當小孩的保姆。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有一名媽媽表示，發現老公瞞著她找前女友來當小孩的保姆。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

職業婦女生產後，為了兼顧工作，都會找保姆幫忙照顧小孩。日前有一名媽媽上網發文表示，她發現老公瞞著她找前女友來當小孩的保姆，引發網友熱議。

有一名媽媽在臉書社團「爆料公社」上發文表示「若發現老公替孩子找的保姆是前女友，各位會怎麼做？」原PO表示，因為育嬰假結束，必須回公司上班，而且快要過年了，工作也比較繁忙。

原PO透露，保姆已經帶三個月了，平常早晚都是老公幫忙接送小孩，當她發現保姆是老公的前女友時，老實說心裡很介意，很想換保姆，但是老公卻罵她「無理取鬧」，說孩子好不容易習慣保姆及環境，叫她不要故意找麻煩。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「白目老公」、「能幹的保姆」、「趕快換老公吧」、「老公其實也需要被照顧呀，而且那裡的環境老公更早之前就適應了」、「哇靠！妳還真的好脾氣，換作是別人早就讓男生趴地上了，妳可以只說想換」。

也有不少網友建議及提醒「送托嬰中心就好啦，很多小朋友一起學習一起玩，不大會有適應上的問題」、「趕快換保姆吧」、「離婚吧！男人會做出這種事，代表他完全不在意妳的感受，和保母上床只是遲早的事」、「今天是保姆，明天變後母」。

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