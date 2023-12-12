冷戰一年...婆婆要求改兒子家密碼鎖「方便進出」媳婦無奈：該理她嗎

有位媳婦在爆料公社抱怨，說因為小孩教育問題，已和公婆冷戰一年以上，婆婆近日想送東西到兒子家，卻發現密碼鎖換掉了，婆婆怒氣沖沖要求兒子改成她指定的密碼，方便婆婆隨時進出，媳婦問：「該理婆婆嗎？」引起熱議。

媳婦表示，之前雙方沒冷戰時，婆婆常自由進出他們家，不先知會，自己按了密碼就進來。後來因為小孩教育等各種問題，婆媳關係惡化，因為不堪婆婆電話辱罵，她封鎖了婆婆的賴，也換掉了房子密碼鎖。

媳婦強調，房子是夫妻買的，公婆並沒有贊助。夫妻曾有陣子想跟公婆借幾十萬元周轉，婆婆卻說「自己人只收利息3%」，還提出「密碼鎖也必須改成婆婆指定的密碼」，後來想了想，夫妻倆就放棄跟公婆周轉的念頭。

對於婆婆的要求，網友一面倒，「不願意，不希望大門隨時被人打開」、「當然不願意，都冷戰許久了，也會有芥蒂，互相尊重為主」、「當然不可能」、「給了婆婆密碼，生活從此水深火熱」。有網友喊加碼，「有沒有考慮從冷戰變成熱戰、直接開撕？」、「既然都冷戰已久，何不繼續冷戰下去」、「不囉嗦，立即再加一組電子鎖！」

也有人替婆婆緩頰，「當然可以，隨她意願改。這樣老公不為難，但會將貴重物品鎖在櫃子裡，出門時臥房都上鎖」、「如果是自己的房子不會同意，如果是公公婆婆買的可能會」、「自己媽媽你說呢？要說也是先生說」。