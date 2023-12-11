父母是殘疾人士…她放棄結婚、出國工作 崩潰喊：家庭是枷鎖

「家庭對我而言是個枷鎖！」一名女子表示，她父母都是瘖啞人士且不識字，為了照顧兩人，她無法輕易離開家庭追求自己嚮往的生活，心裡非常疲憊。貼文曝光後，網友也紛紛為她加油打氣，並建議尋求協助。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文表示，她是家中的獨生女，因為爸媽都是瘖啞人士且不識字，所以從小就擔起照顧的責任，大小事都由她處理，現在父母也都快要70歲了，原PO必須帶他們去每三個月的回診檢查。

「我朋友問，妳年紀到了，不打算結婚嗎？」原PO只能回，她很想，可是她不敢，「我覺得我沒辦法兩個家庭跑來跑去，除非找一個無父無母的吧…」從小她就不習慣喊痛流淚，因為爸媽聽不到，也無法解決，生病也是自己騎腳踏車去看醫生，這些年下來，她已經很習慣了。

「幾年前生病開刀我也沒告訴父母，只是說公司出差幾天，自己辦理住院，醫院問說有家屬陪同嗎？他們能陪同我嗎？只能說沒有，那時候的我甚至覺得能不能出現開刀意外，就那樣死去，畢竟我給自己買的死亡保險不低」，原PO表示，短期住院的看護真很難找，起床上廁所都很辛苦，聽著隔壁床有家屬照顧，其實她很羨慕。

原PO說，她也曾經有可以出國工作的機會，但是不能丟下父母，讓她不得不放棄，「有時候覺得為什麼要生下我？家庭對我而言是個枷鎖，甚至會產生他們什麼時候可以死去的這種負面想法，痛苦難過是一時的，但是對我而言是一輩子的解脫吧」。原PO也表示，「這時候就要靠X一下我阿公，覺得兩個同樣的人在一起會比較好，但是卻沒想到苦的只是下一代，要不然也多生一個幫我分擔…」

對此，網友紛紛表示，「加油，長照問看看能否有幫助」、「辛苦了，我也是獨力照顧年邁的父母，之前也是自己去動手術再自己回家，所以我懂那種感覺。不要以為有兄弟姐妹就一定會比較輕鬆，逃避照顧父母責任的子女，比妳想像的要多很多」、「加油喔，台灣的社會福利資源很多，可以到區公所諮詢，別把自己也拖垮了」、「未經他人苦，莫勸他人善。加油，祝福您事事順心」、「真的不懂，沒能力生養的人，為什麼那麼愛生小孩，傳宗接代真有那麼重要嗎？」

也有人說，「如果妳父母是健康的人，而生下的妳是瘖啞人，我相信他們也是會像妳照顧他們一樣照顧妳，不管妳有沒結婚或是幾歲都一樣，這就是天性，畢竟他們也不能確定生下的小孩是否健康。妳的情形是真的很辛苦，也請妳堅持下去做對的事，相信人生是最好的安排」、「也是有另一半願意幫忙的，不見得要無父無母啦」。

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