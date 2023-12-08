為存頭期款住婆家省錢 人妻曝經歷勸：婚後絕對不要住公婆家

常聽到不少結了婚的女生都說婚後最好不要住進公婆家，有一名人妻對此心有戚戚焉，她說剛結婚時婆婆要他們住進家裡空房，再一邊存錢以後買房，原以為這是婆婆的好意，沒想到住進去後完全沒隱私，還被她發現老公私底下會給14000元的孝親費，讓她相當無奈。

這名人妻在Dcard以「勸世 婚後絕對不要住公婆家」為題發文，她說當年原本計畫婚後和先生一起先租屋，但婆婆卻要他們可以先住婆家空房再存錢買房，而且婆婆還說新婚要先住家裡一年比較好，電費就算人頭分攤，這樣他們也能好好存錢買房。只不過空屋的屋況很差，屋內還堆積壞掉電器雜物卻又不能丟，管線也生鏽，下雨還會漏水，老公因此還花了幾十萬來整修、油漆、買新傢俱。

讓她更困擾的是沒有隱私，入住之後公婆頻繁地開門進出，不管家裡有沒有人都會進出，連晚上也會突然被開門，讓原PO心裡很緊蹦。有時候洗完澡衣服還沒穿大門就被打開，甚至好幾次都沒有關門，「早上起床門是開著、下班回家門戶大開，真的超怕不在家遭小偷，而且還會穿外面的鞋子直接踩進家裡」。

起初她覺得婆婆是為他們好，所以很感激，但住了兩年左右，各種沒有隱私的壓力讓原PO再也無法接受，想搬出去但老公卻說「住家裡比較省錢」，讓她感受不到老公有積極想要搬出去的念頭。沒想到事後還被她發現婆婆每個月都會跟老公拿14000元的孝親費，不僅如此，因為公公收入不固定，所以不用分攤電費，反而是其他人要當公公的「分母」來分攤。

原PO無奈地說，老公愛面子，所以沒有提起孝親費的事，也因為這些事情讓他沒辦法存買房的頭期款。原PO以自身經歷勸要結婚的女生們，「就算剛結婚買不起房，寧願租房也不要住婆家，如果另一半因為沒錢堅持要住婆家，一律建議分手」。

貼文引起不少人的共鳴，「搬出去，14000寧可當租金或部分房貸」、「放心啦，再多的勸世文還是有很多傻子妥協住男生家，沒嘗試過地獄還趕緊要踏入的人多的是」、「如果沒有租房的能力，真的不要出來結婚」、「奉勸各位，結婚的對象很重要，結婚的婆家人，也很重要。不求對方有多富貴，但求對方家人不要難相處以及拖後腿」、「很棒的勸世文，辛苦妳了，希望妳能脫離公婆，有一個屬於自己的生活空間」。