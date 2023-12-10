他出遊訂便宜商旅被罵 女友整趟臭臉：這是學生在住的

台灣旅館房價高，不過也有平價的商務旅館可做選擇。然而有網友抱怨，近日與女友到台北市出遊，他選擇平價的商旅，女友卻抱怨「這是給學生出遊住的地方」，讓他相當無奈。有人為他聲援，並表示，「女權自助餐，公主病放生吧」，但也有人建議「不只住宿，任何事都一樣，還是要多溝通吧」。

一名網友在PTT發文表示，他已經出社會很多年，考慮到國旅住宿費用高，加上只有睡兩晚、待在飯店時間也不長，因此這次跟女友到台北市出遊，他找了比較平價的商務旅館，房間約5、6坪，停車場也有點距離。

該網友表示，想不到女友不滿意住宿地點，從進入旅館大廳就開始臭臉，還抱怨，早知道要訂這種，她不如自己貼錢，住好一點，還怒嗆「這是給學生出遊的地方」，讓他備感無奈。

其他人則留言「訂房不都會問對方？事先說好就好」、「女權自助餐，公主病放生吧，她484都不規劃行程，旅途才一堆意見的那種人」、「你OK她不OK，不只住宿任何事都一樣，還是要多溝通吧」、「跟是不是學生無關。負擔得起不想將就，食衣住行都一樣」、「每個人對住宿的要求不同，你不ok的部分應該是對女友要求不夠了解又沒先問過吧。像我跟男友都很不注重住宿，都訂便宜的也吵架，我覺得跟出社會沒有關係，跟想把錢花在什麼上比較有關係」。

還有人留言「不會耶，今年跟我老婆去礁溪還是住滿便宜的，反正睡覺而已」、「台北2000應該真的不怎樣」、「訂之前沒在給對方知道的？」、「2000也太低了吧」、「就是物慾比較強的女人，也顯示出兩人地位你比較低」、「台北2000那住的品質很糟糕吧」。