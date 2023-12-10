未婚夫要她「過年回家煮菜圍爐」 嗆：我媽說的，這是習俗！

結婚是件人生大事，除了涉及兩個人外，還得彼此融入各自的原生家庭。有網友抱怨，她才剛與男友訂婚，他就要求她過年到自家煮飯，還得在他家圍爐，還主張「是我媽說的，這是習俗！」其他人直呼「你真的很幸運還沒有結婚，快逃呀，要不然你結婚後一定會離婚的」。

一名網友在匿名公社發文表示，她剛與男友訂婚，明年四月結婚，想不到男友卻告訴她，兩人已經訂婚，因此她已經是他家的媳婦，今年過年必須到他家幫忙煮飯，也要在他家圍爐，她追問「是誰規定的？」男友竟回答「我媽說的，這是習俗！」她氣得直呼「有這種習俗我怎麼不知道？」

其他人則留言「可以滾了，換你說，我媽說我家習俗，女婿要先上門做滿三年奴才，才能換地方」、「那妳回他，你新女婿必須給所有新娘的長輩洗腳，包括兄弟姊妹，也是習俗，他幹不幹？他父母讓他幹嘛嗎？這擺明欺負人嗎？」、「對方出多少聘金，換妳出給他，請老公來你家負責一日三餐，全家家務，寶寶未來也必須冠母姓」、「完了，以後妳有的煮了」。

許多人苦勸不要嫁，紛紛留言「別嫁！結婚只是被當成苦力」、「拜託妳別嫁了！以後苦日子更多！」、「這種婚姻還是趕緊退了吧！還沒過門就開始當傭人使喚，嫁了還得了」、「自己多考慮考慮，還沒進門就開始當下人，以後怎麼辦」。

還有人開玩笑表示「去煮吧，記得煮黑暗料理，煮什麼黑什麼，最好連廚房一起變黑，以後他們一家就不敢讓你進廚房了」、「煮的時候吐口水進去！家族習俗是為了融入這個家庭」。