7年級男後悔沒結婚 網笑說：已有人當阿公了

男女在兩性平權意識下，追求最大生活自主性已是稀鬆平常的事。但有一位網友在PTT 發文說，看著同事、朋友假日帶者小孩出門玩，或者跟老婆出門小約會，相較之下，覺得自己很落寞，想問一下其他「7年級前段班的朋友，有沒有人已經後悔沒結婚？」

原PO文中表示，7年級前段班的人，已經邁入40歲了吧！年到40歲，「除非是特別有錢或女生保養得宜，基本上也沒有人想跟你結婚」。原PO說，一到假日更感覺落寞，公司同事或朋友不是帶小孩出門玩享受親子時光，就是跟另一半一起出門採買，順便小約會。而自己只能「在家打遊戲看PTT或重複滑著YT短影片打發時間，不然就是下廚，假裝自己很忙碌，其實每次吃飯都是一個人」。

網友們看完貼文，有人單刀直入問說「你講的該不會是你自己吧？」、「這要看你不婚不生是主動還是被動」、「沒有小孩就不需要結婚」、「不婚不生跟男女朋友出國滑雪笑你」，也有人表示，「你問6年級更好啦」、「40歲，有人當阿公了ㄟ」、「我只知道職場上在抱怨通常是已婚有生的」、「後悔的會躲著偷哭，不敢上網炫耀」、「（問得）太早，等七年級都60幾歲再來問」、「重點是有沒有錢，不是有沒有小孩伴侶」。

有人則對兩方選擇都給予祝福，「還好啦！人不就這樣嘛，裡面想出來，外面想進來」、「婚不婚、生不生都很好，請好好享受現在的時光」、「單身很爽、結婚很有趣、生子很溫馨，各有各的優點」。