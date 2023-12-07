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拼到50歲才結婚當爸！中年男只管賺錢不顧家 一退休「地位逆轉」後悔了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位中年男子當初賺錢不顧家事，事後為此感到相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位中年男子當初賺錢不顧家事，事後為此感到相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚生活之後，夫妻間如何彼此分擔家事很重要。如果抱持著只要在外努力工作，負責幫家裡出錢，其他什麼事情都不用管就好，可是很容易產生各種問題，不符合現代所需求的家庭分工。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名和夫的65歲男性，過去生活一直專注在工作上，本來沒有考慮過結婚的事情。不過在40幾歲的時候和夫生了一場大病，讓他感覺到未來的人生，如果都只是一個人，顯得有些寂寞。於是就和當初照顧他的看護師交往，結婚。

這位看護師的的年齡，足足小了他21歲。和夫則是在50歲的年紀當了爸爸，有一位女兒和兒子。當孩子生下來的時候，妻子曾經勸和夫，說要不要乾脆辭掉工作，專心在家顧小孩。但是和夫對於能夠賺錢養家這件事，感到非常自我滿足，因此還是繼續上班、應酬，把家事跟小孩都丟給妻子。

然而，就在接近60歲的時候，和夫因為年記的關係，收入開始慢慢減少，倒是妻子看護士工作的收入逐漸上揚，甚至超越了和夫的薪資，這讓他「男人就是要賺錢養家」的信念開始動搖。

後來更因為疫情的關係，和夫變得常常在家。儘管他可以幫忙做家事、下廚，不過實際做了之後，才發現不管家事作得多好，都不會得到任何稱讚，和平常工作相比起來，只能一個人默默辛苦，完全得不到成就感。

後來因為年齡到了退休，和夫退休金自然更無法和妻子比擬。儘管兩人並非產生感情衝突，但和夫對於自己失去養家的立場，以及過去沒有好好負起責任，把家事都丟給妻子的事情，感到十分愧疚。

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