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遭傳員工薪水發1萬、財務缺口5億元 上市鋁廠發重訊回應了

女抱怨媽媽要1萬元孝親費太多 網勸：搬出去住就不用給

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友每個月工作有固定薪水27000元，媽媽希望她拿1萬元當孝親費，但她覺得太多。台幣示意圖。路透
女網友每個月工作有固定薪水27000元，媽媽希望她拿1萬元當孝親費，但她覺得太多。台幣示意圖。路透

剛出社會的新鮮人，總會被問到，要拿出多少薪水當孝親費？一位剛出社會的女網友，每個月工作有固定薪水27000元，媽媽希望她拿1萬元當孝親費，但她覺得太多，討價還價給5千元被拒絕，讓她不禁在Dcard貼文抱怨媽媽，要那麼多孝親費怎麼用，現在房價攀升的那麼快，感嘆真的會窮死。

原po文中抱怨媽媽在自己穩定工作後，直接喊說孝親費要給1萬元，但原po認為真的要太多了，喊價5千元遭拒，對方更直接用溫情的方式情勒原po，例如養妳那麼久，又煮飯給妳吃，也還有貸款要繳，妳住家裡不用幫忙付水電嗎？這讓原po直說，「每天聽到這個，真的很厭煩」。

原po表示，自己每月固定薪27000元，也住在家裡，如果給媽媽孝親費1萬元，自己還有學貸要繳，薪水就所剩無幾，剩下數千元就當自己吃飯錢。原po說，自己還真的不懂，需要給到那麼多孝親費嗎？還抱怨說「現在房價一直在攀升，真的會窮死一輩子」。

有網友力挺原po表示，「拒絕精神內耗，有事直接發瘋」、「但不得不說，以情勒對抗情勒，的確是最有效的方案」；有人酸原po媽說，「妳問妳媽，出社會後，有給阿嬤錢嗎？」、「就是有這種養兒防老的傳統觀念，害死一票年輕人」。

但有人對原po不以為然，指出原po可以搬出去自己住，「如果媽媽是真的沒錢，有困難付房貸和妳的水電費，妳出社會了，住在家裡多少要分擔『使用費』，搬出去不使用就有底氣不付錢，媽媽缺錢就請她賣房還債，也不用給『孝親費』」、「我住台中含衛浴5坪4500/月，水電平均800/月，外面晚餐便當我買都60（飯菜）~120（加肉），平均吃也要2700/月，妳可以看看妳們家什麼條件，再增減金額」。

孝親費

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