女睡到一半被男友搖醒要愛愛 網勸：分手吧！

有一位女網友在社群平台貼文，抱怨自己的男友性慾強，興致來時又隨時想要，有時原po已經跟男友達成約定「暫停一天」，但他還是不遵守，原po表明「那感覺超級差的，到底要多不尊重人」。網友看完貼文後，紛紛留言問她，「那妳有要分手嗎？」

原po在Dcard貼文中抱怨自己的男友是位性慾蠻強，連睡覺時興致都會隨時來的那種人，但原po卻是很不喜歡被中斷睡眠的人。她強調每次見面他們都會「做愛做的事」，只要是醒著的時候，大部分時間都順著男友，不過也跟男友反映過，睡覺中這樣做其實等同於性侵，也衝突過幾次。

原po表示，兩人溝通過後，男友最近有些改變，只要她說不，男友就會不越線，但狗改不了吃屎，還是會精蟲衝腦。日前都已經跟男友說好了，他又在半夜睡覺的時候碰原po，讓她感覺超級差，原po怒喊「到底要多不尊重人」。

網友們看完貼文後，紛紛一面倒的問原po，「碰觸尊重底線，一律建議分」、「那妳有要分手嗎？還是純抱怨自己遇到性侵犯」、「跟他表態，要不就接受或分手」、「極度不尊重人，足以提分手」；也有網友建議提告，「採集證據去告他性侵」、「可以提告，未經同意是性侵」、「除非你們曾講過可以作為情趣，不然這就是性侵」。

有網友不以為然地說，「蠻小題大作的啊」、「這裡面可能有誤會，也不一定完全是不在意妳的感受，但可能是妳對他是這樣的有誘惑，加上什麼『女人說不要，身體很誠實』這句話的洗腦，導致男人聽不懂女人說的話」。