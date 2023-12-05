女友挨虧「一股媽媽味」！ 他刪合照拒帶出門 真相曝光惹眾怒

朋友之間有時會評價彼此另一半的外貌，但如果未妥善把持說話力度，可能帶給身邊的人傷害。一名男子就透露，近日參加大學同學聚會，因為女友被說「有媽媽味」，讓他虛榮心作祟刪光社群上的合照，出遊也不想攜伴參加。沒想到過了2、3個月突然被提分手，他直呼「很不理解」，而當事人發文訴說分手原因，真相曝光後，其他網友紛紛點頭「遠離渣男是對的」。

一名男網友4日下午在臉書社團「匿名公社」發文表示，前陣子帶女朋友參加大學同學聚會，想介紹給大家認識，沒想到朋友看到後直言「你換口味了喔？怎麼現在這個有一股媽媽味啊？你應該被照顧得很好吧？」原PO回憶，自己大學時期的女友都是豔麗網美型，但現任身材有點圓潤，長相算可愛，完全跟豔麗、網美沾不上邊。

原PO因為尷尬、虛榮心作祟，刪光社群上全部和女友的合照，交際應酬、朋友聚會也不再帶女友出席。沒想到過了2到3個月，突然被提分手，他直言，「（自己）每次交際應酬回來一身酒氣，她不但沒生氣，還等我酒醒了，問我有沒有不舒服、煮湯給我喝的女人突然說要分手？我真的很不理解？」

對此，文中「女友」回文透露，沒覺得是前男友故意不帶自己去聚會，因為對方都說「會很晚」、「我怕妳太累」，自己也沒有特別干涉他的交友圈，直到看見前男友說謊，以談案子為由參加晚上的局，還和陌生女子傳曖昧訊息，該名女子甚至說「你有跟你家那個『媽媽』講你今天應該不會回去嗎？」讓她瞬間心寒，待前男友離開後，火速收拾行李回家，隔天就提分手。

貼文上傳不久，引起網友熱烈回應，不少人力挺女方：「遠離渣男是對的」、「妳值得更好的」、「恭喜妳快刀斬亂麻，這種渣男留給喜歡撿垃圾的就好」、「幸好妳清醒，恭喜脫離苦海」、「遠離渣男得永生，祝福妳」、「離開錯的才能和對的相逢」；也有許多人批評男方：「你根本不值得有這麼好的女友啊」、「分得好，你，配不上她！」、「自找的，其實沒什麼好不理解的啊，就是你對於自己的面子重於她的內在，她不能忍受你對她的不尊重，所以提分手也是剛好的」。