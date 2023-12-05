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男月薪3萬元怨家人過度節儉不贊助 網批：想被罵博取關注嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨家人很小氣，自己的月薪不到3萬元，如果哪天需要換新手機或電腦，當月就沒有生活費了，而家人也都不會想要贊助。示意圖／Ingimage
網友抱怨家人很小氣，自己的月薪不到3萬元，如果哪天需要換新手機或電腦，當月就沒有生活費了，而家人也都不會想要贊助。示意圖／Ingimage

有一位網友在Dcard貼文抱怨自己的家人過度節儉，自己的月薪不到3萬元，如果哪天需要換新手機或電腦，當月生活費就沒有了，而家人也都不會想要贊助。原PO的貼文一出，引起其他網友熱議回應，「好了啦！是很想被網友罵博取關注」嗎？

原PO文中表示，自己的月薪不到3萬元，如果哪天換新手機或電腦，當月生活費用就告罄，家人也沒想要贊助一些費用。原PO說之前讀大學時，明明每個月生活費都有快2萬元，「家裡也不是沒錢，不懂省那個錢幹嘛」。原PO最後語重心長的說，時代都已經不同了，自己都沒有錢買新衣服和鞋子，怎麼能靠自己的薪水買車，所以「沒有父母贊助，怎麼可能生活下去」。

網友們看完貼文後，除了引起熱議，也紛紛留言回應表示，「那為什麼要做不到3萬的工作，都大學畢業了，找個4萬以上的工作不是比較舒服嗎？」、「剛畢業3個月，月薪6萬供你參考，想問一下，你有努力找過嗎？」，有人提問說「靠自己不是比較實在嗎？家人要換手機、買車、買房、這個你也會贊助嗎？如果沒有贊助，那是你小氣嘍？」、「你有贊助你爸媽嗎？沒有的話，你也小氣+過度節儉囉？」。

更多人表示，「年輕人消費本來就比較高，完全可以理解，建議做年薪200萬以上的工作才能平衡一般年輕人的消費，千萬不要做月薪3萬的工作」、「我出生在一個很節儉的家庭，父母生養我是天理，但不是養大來花他們的老本，所以習慣自己努力拚車、拚房」，還有網友酸說，「你感覺缺的不是錢，是關注，需要發這種文來博取別人的關注」。

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