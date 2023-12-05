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老公不丟「與前妻的婚紗照」 網為她抱屈：不燒掉要辟邪？

聯合新聞網／ 綜合報導
有人妻發文抱怨，老公一直不願意處理掉與前妻的婚紗照。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有人妻發文抱怨，老公一直不願意處理掉與前妻的婚紗照。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

情人眼裡容不下一粒砂，在愛情的世界裡，每個人都可能會變成醋罈子。日前有一名人妻發文抱怨，老公一直不願意處理掉與前妻婚紗照，引發網友熱議。

有一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示「對於老公跟前任的婚紗照，大家覺得該如何處理？」她透露已跟老公講過很多次，請他自己處理掉與前妻拍的婚紗照，但已好幾個月過去了，那婚紗照依舊躺在房間裡，讓她感到很不舒服，忍不住想問「是自己太小氣嗎？」

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈「是我也不願意看到」、「做成飛鏢靶」、「拿去擺祖先牌位旁邊啊」、「每天早上起床，手拿清香拜」、「直接燒掉」、「不是燒掉，就是把它收到櫃子某個不起眼的的地方」、「偷偷的拿去外面燒掉」、「燒掉，不然留著辟邪嗎？」

不過也有網友直言「這麼在意，當初為何嫁一個二婚的男人？」、「拿去放在婆婆房間啦」、「每個人都每個人的回憶，收好就好」、「可以跟他說，要嘛放在妳看不見的地方，要嘛丟了，讓他選擇」。

也有網友建議她「經營好與老公的婚姻，遠勝於為那婚紗照煩惱。何不心胸開闊，讓你老公自己決定？如果他不想立刻處理，學著尊重他的決定」。

婚紗照 前妻 老公

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