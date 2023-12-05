婆婆堅持論輩不論歲！逼孩子喊大伯女兒「姐姐」 人妻無言：明明大三個月

AI，artificial intelligence，人工智慧，發軔於1950年代，隨著科技突飛猛進，近年隱隱然有大軍來襲之勢。面對這波浪潮，與其摒拒，不如深入了解、善加利用。本專題從文學、教育、設計、音樂、醫療五個面向，邀請盛浩偉、須文蔚、蘇黎、鄭司維、汪漢澄等人，提出他們的觀察與建言。 【精彩語錄】在一次次的生死抉擇中，林抒越來越堅定，他重新開始致力於編寫深具情感和啟發性的教科書，融入自己的創意和見解，讓每一份教材都成為一個充滿探索和想像力的世界……

2023-12-05 09:00