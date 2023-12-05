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婆婆堅持論輩不論歲！逼孩子喊大伯女兒「姐姐」 人妻無言：明明大三個月
到底要看輩分還是年紀？一名人妻指出，帶著女兒到婆家吃飯，明明孩子比大伯女兒大三個月，卻被婆婆逼著要叫對方「姐姐」，讓她相當無言。貼文曝光後，也引發網友熱議。
人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，女兒比大伯女兒大三個月，但婆婆卻逼她要叫對方姐姐，原PO當下直接反應：「不是年紀大的才是姐姐嗎」，婆婆則回：「亂共！論輩不論歲」，意思就是大伯是長子，所以他的小孩都比其他兄弟的小孩大一輩。
原PO表示，「如果以後大伯春天到了，老年得子，跟我女兒差20歲，我女兒還要叫那個嬰兒姐姐？」沒想到婆婆很篤定地說「對！」並表示大伯女兒就是她女兒的長輩。原PO也發文表示，後來「論輩不論歲」的言論被其他妯娌聽到，傳回各自娘家，婆婆還被親家們笑很久。
對此，網友紛紛表示，「妳婆婆有問題吧，『論輩不論歲』是在說不同輩份的親戚，妳女兒跟大伯女兒是同輩，就是要論歲」、「沒文化真的很嚇人」、「她是從哪個朝代穿越來的」、「婆婆是越南來的嗎，越南好像就是這樣」、「兄弟姐妹就是平輩」、「她的意思是想幫大伯撐腰，要讓大伯的孩子當最大的吧？拜託，帝制時代已經過去了，而且那是名門望族才會在意長子嫡孫的觀念好嗎？」、「就算長子嫡孫也要按年齡大小排次序，婆婆荒謬絕倫！」
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