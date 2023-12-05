他想當台積電技術員也不要繼承家業 網不解：麵線攤怎麼了？

繼承父業是華人社會的傳統，但現今社會也有許多人不再拘泥這種想法。日前有一名網友發文表示，父親希望他畢業後能承接爺爺留下來的麵線攤，但他想去TSMC（台積電）工作，引發網友熱議，直呼「別小看蚵ㄚ麵線，超級賺！」

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，家裡是賣蚵仔麵線，他爸爸是第二代，他目前唸大學三年級，他爸爸說等他畢業就要將麵線攤交給他繼承。但他想去TSMC（台積電）工作，就算只是當技術員也好，因爲實在不想以後被身邊同學朋友笑職業是「賣麵線的」，但是身上背負著父母親給的壓力，於是唉聲嘆氣「到底該怎麼做才好？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「會嘲笑你的根本就不能算朋友吧」、「賣麵線的怎麼了，不偷不搶的，有什麼好笑，這種朋友不值得交」、「你是靠你朋友在過日子的嗎？」、「傻呼呼的你啊」。

也有不少網友不解表示「蚵仔麵怎麼了？你長這麼大還能讀到大學，都要感謝蚵仔麵線好嗎？」、「賣麵線還不是把你養大了，哪裡不好了？」、「賣麵線比技術員賺得多欸」、「賣麵線賺大錢的很多，這社會看錢不看人的」、「當老闆比當員工好多了」。

還有網友指出「賣麵線欸，不用開發票，也不用賣肝，比TSMC好太多了」、「工程師的帽子都是綠的，賺多沒比較好」、「每個人都有自己的選擇，做了選擇不要後悔就好」、「看很多出去闖一圈，最後回家做的案例」。