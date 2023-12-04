原本聊很順女生一聽「165公分」秒拒絕 他嘆：身高矮錯了嗎

對許多人而言，「外在條件」是找對象的第一個門檻。近日有一名男網友透露，他透過交友軟體認識不少女生，雖然一開始聊得很不錯，但當對方知道他身高後，就會與他斷聯，讓他感到很挫折，不禁詢問難道「身高矮就被封鎖？」引發眾人討論。

原PO在Dcard發文表示，自己身高165公分，前陣子非常想認識女生，因此嘗試了交友軟體與現實搭訕。交友軟體上的女生，原本都聊得還不錯，但告訴對方身高後，結局就是被「掛電話」；而現實搭訕女生時，也都直接被拒絕。由於被拒絕太多次，讓原PO感到十分挫敗，「這真的是我身高問題嗎？還是現在大多單身女生的標準，都是要170以上才可以呢？」

文章引發熱烈討論，網友紛紛表示，「說實在交友軟體這種東西就像是一個龐大的群體，既然有那麼多選擇，當然是優先選擇外在條件好的」、「擇偶本身就是自由選擇的，就不信你們挑女生不看臉不看身材」、「交友軟體本來就是外貌取勝的地方，你想挑，女生就不能挑嗎」。

有網友建議原PO，從實際生活認識較有機會，「我覺得不高的話，盡量從現實或工作環境中認識，當面認識會比起隔著手機螢幕像在挑水果，有溫度多了」、「誠心建議，身高沒有175或帥哥，不要輕易嘗試依靠「外貌」作為篩選的擇偶圈（軟體交友跟搭訕），你的條件要往實際的社交去著手，參加一些能高度展現出你內涵的社團」。

不少人認為原PO應該一開始就標明身高，過濾掉無法接受他身高的人，「建議你身高還是直接標在配對前啦，會在意的就是會在意，晚知道早知道的結果都一樣」、「身高請打在一開始的地方，這樣節省彼此時間」。也有許多人鼓勵他，身高不高也有市場，「我男友跟我一樣都163而已，身高不是問題啦」、「我160而已，也交過3個女友」、「還沒遇到命注定的人而已，我164也是照常結婚」。