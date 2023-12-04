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新郎的終極復仇！ 婚宴成長片段變出軌片活春宮、新娘激戰準大伯

香港01／ 撰文：田中貴
台灣1名律師參加婚禮，透露目擊新郎「終極復仇」一幕。 示意圖／ingimage
台灣1名律師參加婚禮，透露目擊新郎「終極復仇」一幕。 示意圖／ingimage

伴侶有外遇，最絕復仇方法莫過於當眾播放其出軌片段。台灣1名律師日前出席電視節目，透露目擊新郎「終極復仇」一幕。

當時雙方舉行家宴婚宴，正當眾人以為放映一對新人的成長片段時，豈料畫面卻是新娘和準大伯在新家激戰，新娘見狀立即尖叫，繼而打新郎，惟捱打的新郎和背叛弟弟的胞兄反而聯手狠摑新娘，現場變成大亂鬥，但活春宮影片卻仍然在播放中，形成奇怪對比的場面，律師只能默默離開，事後聽聞雙方取消婚事。

律師蔡政峯在節目《震震有詞》交代事件，指新郎一家富有，父親生意遍布全球，婚宴當天雙方舉行家宴，所以只有7至8桌，新郎哥哥則擔任伴郎。

涉事新人第2次進場時，場地理應播放其成長片段，但畫面是新娘和新郎哥哥在新家，「衣服就脫光了，就開始了，現場就直接上演…活春宮的畫面」，當時嘉賓都呆若木雞，女方開始尖叫打新郎，新郎哥哥見到弟弟被打，於是摑向新娘，新郎沒狼質問哥哥，反而對新娘怒喝「你看看你幹的好事啊」，兄弟聯手摑新娘，「現場真的是瞬間變成大亂鬥」。

但蔡政峯疑惑為何無人停止播放影片，明顯涉嫌公然散布猥褻影片，「慶幸」當時只是家宴，否則男方全部親友到場，就會連開百席，情況更加難以收拾，最後他只能默默離開，事後聽聞婚事取消。

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文章授權轉載自《香港01》

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