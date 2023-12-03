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怎麼哄都哭！新手爸心碎「寶寶只要媽媽跟阿嬤」 過來人曝「這1點」很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
嬰兒出生示意圖。 圖／Ingimage
嬰兒出生示意圖。 圖／Ingimage

一名新手爸爸苦惱，明明每天都陪在寶寶身邊，但每到晚上哄睡時間，孩子依舊哭個不停，只有媽媽或一周見兩、三次的阿嬤來才有用。貼文曝光後，也引發網友熱議，過來人紛紛點出其實關鍵在於「味道」。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文指出，寶寶一歲了，好幾個月前開始就不給自己哄睡，只要媽媽或阿嬤抱才有用，明明他每天都陪在孩子身邊，卻還比不過一周見兩、三次的阿嬤，寶寶晚上睡覺時也只要媽媽陪，「想陪兒子睡，卻無能為力，床上只有我和兒子，他就是哭不停，一定要媽媽來才安靜睡覺，白天是保母帶」。

對此，網友紛紛表示，「抱他的時候不要玩手機，跟他玩，理解他的需求」、「增加每天跟孩子相處的時間，陪他玩，有依賴感就會想要你陪」、「抱的姿勢換看看，趴在身上走來走去，或是輕輕用拍嗝的方式拍他，寶寶會很舒服」、「可能爸爸給的安全感不夠多，爸爸跟媽媽相處上也會有很多細節不一樣的地方，寶寶都可以感受出來」。

也有過來人點出關鍵在於「味道」，「Baby是聞味道的，奶奶＆媽媽的味道能讓他安心，可以考慮拿你的衣服，每天包著他，讓他習慣味道應該就可以了。另外，說話口氣也要注意，他們很敏感的，可以的話，你要幫忙餵奶，喝奶時是最安心的，味道都會記得」、「味道的問題，拿一件老婆的衣服披在身上就好了」、「穿你太太的衣服或外套試試，洗髮精、沐浴乳也用太太的試試，有些寶寶是認味道」。

爸爸 味道

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