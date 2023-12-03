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該借嗎？男友創業瀕危「求借100萬」 網教她1招：把利息賺回來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，男友求借100萬幫助自己的事業，讓她相當害怕這筆錢有去無回。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
一名女網友透露，男友求借100萬幫助自己的事業，讓她相當害怕這筆錢有去無回。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

另一半創業，若因資金問題向自己借錢，是該力挺還是婉拒？一名女網友苦惱，目前自己的戶頭有100萬、股票資產50萬，和交往8年的男友一路走來都相當穩定，但對方開公司後，先是把兩人共用的結婚基金拿來補貼，後續又向她借100萬，讓原PO不知道該不該掏出這筆錢。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己是一位月薪4萬8的上班族，目前銀行活存帳戶有100萬初，股票也有約50萬，和男友交往8年也陸續存了30萬的結婚基金，原本想說就這樣穩穩的走入婚姻，沒想到卻發生轉折。

她表示，今年5月男友辭去了原本的工作，開了一間經營電商事業的公司，但就在10月初，因為資金周轉不善和一些人資問題，只好將雙方一起存的結婚基金拿去善後。一開始原PO跟對方討論若事業再沒起色，是否該止損，回歸原先的上班族生活，怎料後來營業額改善，男友又說「想拚大一點」，要跟她借100萬。

女網友苦惱，「借了等於我原本的存款就幾乎沒了，但如果男友這次真的挺過去賺錢，之後的收入確實會比當上班族好很多，我該借男友100萬嗎？」

對此，網友紛紛表示，「我是覺得不要借比較好，他自己要創業自己想辦法，前面就已經周轉困難，拿你們結婚基金去補洞了，交往而已又還沒結婚，妳借他根本有去無回」、「只問一句，假設100萬賠光，男友不還，妳願意用第二個8年從0開始存錢嗎？」、「新聞上很多案例，一起創業成名的夫妻，還不是離婚，為了爭品牌分道揚鑣打官司的比比皆是，況且只是男女朋友而已，保護好自己才是上策」。

也有網友提供其他方法，「叫他去貸款，然後跟他說妳可以跟他一起努力還，妳這100萬可以拿來在還不出貸款的時候慢慢繳，因為現金輸了就沒了，最好還是當做最後一層保險」、「叫他跟銀行借，銀行不借＝認定他還款有困難，妳敢借嗎？」、「簽本票借據就借，創業成功連本帶利還妳，失敗了至少還有依據，除非他名下完全沒財產，以後也不找勞保工作，不然妳拿回來加利息是遲早的」

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