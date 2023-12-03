寶寶為何又吐奶了？新手爸媽必看的6大QA經驗談！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「寶寶照護」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大寶寶照護QA。

許多新手爸媽在照顧寶寶時，經常會感到手忙腳亂、不知所措，面對嬰兒的各種需求和問題，也不清楚該如何應對。本次我們整理了網友對於「寶寶照護」常見的六個問題，快來看看其他家長的經驗分享，以及專業人士怎麼說吧！

寶寶「吐奶/溢奶」需觀察頻率 避免「趴睡」杜絕窒息風險

▲ 網友熱議寶寶照護6大QA 網友聲量排行

觀察近一年網友針對「寶寶照護」的相關話題討論，可以發現多數爸媽都有遇過「寶寶吐奶溢奶」的問題，因此想了解發生原因，對此就有醫師解釋「由於寶寶的胃很小，加上括約肌尚未發育完全，喝奶時如果喝進太多空氣就可能發生溢奶或吐奶」，並提醒溢奶通常在4、5個月就會改善，而吐奶只要不是天天發生就不必太擔心。

也有網友分享自己的育兒經，表示「我會換看看奶粉耶，吐奶有時候就是奶粉不適合」、「少量多餐、多按摩肚子，有時候脹氣會影響溢奶」，建議爸媽們可以嘗試更換較接近母乳、適口性較好，或是有添加益生菌的奶粉，以及少量多次的餵奶方法，都能有效改善寶寶吐奶、溢奶的情形。

而不少家長希望寶寶能擁有好看的圓頭，於是上網請益「該如何照顧寶寶頭型」，育兒專家即說明「只要避免讓寶寶長時間維持同一個睡眠姿勢即可」，像是左右側交替餵奶、更換玩具吊掛位置，還有在寶寶醒著時讓他趴著遊玩，降低躺臥壓到後腦勺的時間等，都是幫寶寶顧頭型的訣竅，同時也能訓練嬰兒的頸部肌肉。

留言區就吸引大批網友回覆「我女兒就是睡覺會翻來翻去，頭就很圓；我兒子就是睡了不太會動，頭就沒那麼圓」、「頭型要好看的秘訣就是抱好抱滿，大家都稱讚兒子頭型好看，是因為根本沒什麼機會躺到床」，指出顧頭型的秘訣的就是減少對頭部的壓迫。

不過，若想讓寶寶透過「趴睡」或「睡枕頭」來養頭型，反而可能會將寶寶的安全置於險境，許多醫師都嚴正指出「趴睡會提高寶寶窒息的風險，還會伴隨著嗆咳、溢奶或漏尿等問題出現」。有新手媽媽就透露「婆婆一直說寶寶的臉變大，都是因為沒有趴睡」，但又擔心寶寶會有窒息的危險，因此感到相當苦惱。

網友們便紛紛回應說道「兒子從出生到現在三歲都沒趴睡過，頭型還不是好好的，真的不要拿命開玩笑，每次看到有嬰兒趴睡窒息的新聞都好難過」、「趴睡真的很危險，而且小孩子都是喝完奶後就睡覺，這個時候趴睡反而不好」，同時也提醒原PO「不要用枕頭！寶寶亂滾根本不可能睡在原位，且頭部墊高也可能使呼吸道變狹窄造成危險」，呼籲各位爸媽千萬不要為了顧頭型，反而輕忽了寶寶的生命安全，孩子健康平安長大才是最重要的。

你有照顧寶寶的經驗嗎？新手爸媽們若是有什麼疑問，可以參考看看網友們分享的育兒經，以及專業醫護人員的建議。此外，網路上也有許多醫院發布的寶寶照護手冊，有空時不妨多汲取相關知識，為寶寶打造健康安全的成長環境。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「寶寶照護」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/20，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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