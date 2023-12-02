約會就選「這些」地方不出錯！讓你的戀情進展更進一步



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「約會地點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8約會地點排行。

約會是一種能夠更了解相處對象、並增進彼此情感的活動，而選擇一個合適的約會地點，除了能讓約會更加愉快和成功，更有機會連帶使雙方感情加溫。決定約會地點時，需多方考量兩人的相處階段、約會目的以及想營造的氛圍等，那麼究竟有哪些約會地點是最受網友歡迎和推薦的呢？快來看看吧！

初次約會網推「餐廳」、「咖啡廳」聊天互動沒壓力 浪漫「夜景區」讓感情迅速加溫

▲ 網友熱議TOP8約會地點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「約會地點」的相關話題討論，可以發現「餐廳」是大多數人認為最基本的約會地點，因此相當推薦曖昧中或是首次約會的情侶，從約餐廳吃飯開始，除了邀約的「成功機率高」之外，也可以「有比較多聊天互動」。

就有人表示自己第一次約會「一律約吃的，除了看吃相外，還看對他付錢的態度」，指出在餐廳約會時能近距離的觀察對方的行為舉止，也有較多機會透過交流瞭解彼此的取向愛好，讓雙方的認識更進一步；網友也推薦餐廳可挑選「居酒屋那類，不會忙著吃、好聊天，有橫列座位最好，坐同面方便講話也不用盯著對方的臉」，是適合對話又能避免尷尬的地點選擇。

而「咖啡廳」同樣是談天交流的好場所，也被不少人列入初次約會的考慮地點，網友說明在咖啡廳約會的優點有三，首先是「價格便宜，就算是星巴克，頂多150左右」，認為這樣的價格是大部分人都能接受和負擔的，並且無論是AA制，或者有其中一方要請客，都不會造成太大的出錢壓力或是被請客的壓力。

再者是「時間彈性，一杯咖啡來，喜歡聊天繼續聊，覺得聊不下去，隨時可以走人，咖啡拿了就走」，相較於到用餐時間較長的正規餐廳，更能根據當下的相處情形決定是否要提前離席；最後則是「隨時可以轉移陣地，聊得喜歡要後續，在當下馬上可以約轉場」，要接著去逛街散步、看電影都非常方便，被網友大讚是「進可攻，退可守」的完美約會地點。

此外，充滿感性浪漫的「夜景區」也是很好推進情侶關係的約會地點，網友說道「如果想製造一點小浪漫可以去看看夜景」、「有夜景的地方都不錯，彼此坐在一起吹吹風蠻浪漫的」，覺得在羅曼蒂克的的氛圍下，能讓戀情加溫，迅速發展到下一階段。

同樣備受熱議的約會地點還有「商場/市集」，留言提及如「百貨公司是最好的選擇，因為裡面可以吃飯、喝飲料、看電、逛街，還有遊戲機台可以玩，累了還能找地方坐下來休息，吃喝玩樂全部滿足」、「IKEA家庭感很強又有餐廳，是談戀愛聖地，每次逛完都有更想在一起的感覺！

你如果經過家具區、兩人試躺在床上，曖昧度直接爆表」，點出在百貨公司裡可以輕鬆安排多項行程，娛樂性十分高，逛家具店則是能夠讓情侶們想像未來共同生活的場景，很容易就產生共度日常的親密感，也是增進感情的好去處。

你有為約會地點的選擇感到煩惱過嗎？還是你有哪些私心推薦卻沒上榜的約會好去處呢？下次安排約會前，不妨先想想雙方的喜好以及自己想營造的約會氛圍，並參考上述網友的建議來選擇地點，無論是為了增進感情、更瞭解對方、創造回憶，或是享受美食、美景，雙方都能玩得盡興才是最重要的！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「約會地點」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01~2023/11/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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