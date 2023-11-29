工程師照顧重病叔多年！無意看到遺囑「1句話」 心寒斷絕關係

享受單身生活的人越來越多，結婚生子早已不在許多人的必辦清單裡。不過隨著年紀漸增，晚年照護、遺產處置也是個難題。大陸上海就有一名工程師，因為覬覦單身叔叔的財產，想藉由照料他的晚年生活，來獲得龐大遺產，沒想到多年後卻落得一場空。

一名律師在抖音分享一起案例，為照顧行動不便又罹癌的叔叔，上海有名工程師果斷辭去工作，並承擔起全部的家務及生活開銷，期待叔叔能將名下財產留給自己。

然而多年過去，姪子卻在某天意外發現叔叔做了公證遺囑，白紙黑字寫著將會把名下房產、財產全捐給寺廟與慈善單位，他憤而公開此事並與叔叔斷絕關係，這起事件曝光後在陸網廣為流傳，引起大批網友熱議。

針對有鄉民好奇姪子是否真的一毛錢都拿不到，律師也坦言，叔叔在法律上沒有任何問題，他有權處置名下所有資產，因為當初他與姪子並未簽訂相關遺贈扶養協議，「這事就只能是憑良心了」。

該起事件曝光後，意外引發網友論戰，有人為姪子抱不平，「叔叔可以處置自己的財產，但應該補償姪子因照顧他所承擔的費用和損失」、「既然原本就不打算贈予財產，就沒必要占人便宜」、「這個叔叔雖然不違法，但是確實傷了姪子的心」、「每月付工資給姪子也行」、「立遺囑時至少解釋一下原因，不要一聲不響把錢都捐了」、「就算起初是別有目的，可姪子照顧的也很不錯啊」、「親兒子也不一定會辭職照顧你」。

不過，也有鄉民站在叔叔的立場思考，「姪子自私，本身就是衝著叔叔財產去的」、「有所求才有所謀，就看誰的謀略更勝一籌」、「做為晚輩以圖財為目的照顧叔叔，那還是親人嗎？這是把孝道利益化嗎？」、「叔叔就是要證明姪子也是貪圖遺產才照顧他的，結果他真的證明了」、「出發點不良，捐出來是對的」。