光環不再？她嘆這職業想認識異性好難 苦主揭慘況：真的受不了

選擇另一半時，有些人會將對方的職業納入考量。近期，有網友表示自己的職業被異性排斥，納悶「現在當國小老師真的很丟臉？」。文章一出，即引發正反兩方論戰。

一名女網友在Dcard以「現在當國小老師真的很丟臉？」為題發文，表示有異性朋友提到，男生只要聽到「國小老師」、「待婚中」，就完全不想認識對方，讓她直呼「現在當老師好像已經失去光環了？」對此，有網友抱怨老師難相處，「在服務業遇到老師是奧客的比例算高」、「醫院裡遇到頤指氣使真的大多是老師」、「在金融業上班，確實滿多老師或教授的性格都刷新我三觀」。

有過來人更吐露交往經驗，「真心覺得遠離是對的…他會把另一半當成小朋友管，早睡早起，吃飯不能邊看電視邊吃飯，要定期運動，上班已經很累了，下班還要體會軍中的生活」、「她像機器人幾點幾分要做什麼，沒做到會全身不舒服，自我感覺頗良好，有一種職業優勢的感覺，好像我的職業不怎樣…最讓我反感的是喜歡站在自己角度去教育人！我說過『我不是妳的學生，講話不需要如此』，很活在自己世界，最後受不了了，走不下去」。

有網友則點出跟環境有關，「大部分的國小老師跟社會都有點脫節，而且自視甚高，嘴巴很硬」、「其實小學老師跟學生是處於很嚴重的權力不對等關係，真的有老師當久了開始膨脹，講話變得頤指氣使，而且因為學生很弱勢，所以有些老師在上位久了，真的會變刻薄」、「覺得是大多數人比較沒辦法在工作跟生活切換的很乾淨，小學還處在人格發展的階段，（老師）用溝通的通常沒什麼用，然後久了就變成有點喜歡命令人的個性了」。

但也有網友不認同，「不會，像我就覺得還不錯，交友單純、工作單純、見紅就休、薪水穩定」、「在我遇到的生活圈，女老師其實很搶手，尤其是剛畢業就考上的」、「我認識的老師同學們，有結婚的一半以上都是嫁工程師，確實有少部分的老師同學是怪咖，其他大部分都正常、個性單純、好相處」、「每個職業都有各式各樣的人，主要還是要看對方的行為，不需要帶入先入為主的偏見」。