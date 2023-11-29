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女友見一夜情裸照怒提分手 渣男驚覺竟是「她」的復仇大計

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本渣男偷情的裸照被女友發現，才知道自己遭到前女友的報復。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一名日本渣男偷情的裸照被女友發現，才知道自己遭到前女友的報復。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

感情上若是喜歡惹花拈草，儘管或許能貪得一時快感，但對他人始亂終棄的後果，有時不是不報，而是時候未到。有一位日本男性的遭遇，正可作為警惕。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名唯我的25歲男性，原先是一位不折不扣的渣男。有次他在夜店和一位女性聊開，順利說服對方，兩人在旅館發生了一夜情。等到唯我白天醒來時，發現女方已經離開了，感到意猶未盡的唯我，還想傳LINE再邀一次女方，不過都被已讀不回。

於是，唯我便改去正在交往的女友家中。沒想到一和女友見面，對方立刻秀出一張照片，畫面上竟是昨天唯我和一夜情女子共枕的裸照。原來女子趁著唯我睡著時，故意使用他的手機，拍下兩人的照片，並傳給唯我的現任女友，接著再單方面刪除訊息，讓唯我從頭到尾渾然不覺。

既然抓到唯我劈腿，女友氣得立刻決定分手，要唯我收拾自己的東西離開。唯我聯絡一夜情女子，質問他為何要做這種事。沒想到對方卻回應他：「你還沒發現我是誰嗎？」

原來，所謂的「一夜情女子」，其實是唯我在四、五年前，曾經短暫交往一個月後，因為唯我劈腿而分手的女性。這也是為什麼對方會知道唯我的手機密碼，而且除了現任女友以外，他還把裸照傳給多位唯我正在劈腿的女子，讓她們看清唯我的為人。這些女性後來當然也都封鎖了唯我，讓女子成功報了大仇。

日本 分手 女友 渣男

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