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嫌小黃運將爸爸52歲「仍在租房」 大學生怨：畢業後立刻搬走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大學生看不起52歲的爸爸職業是計程車司機，也無法接受現在仍在租屋。（示意圖／ingimage）
一名大學生看不起52歲的爸爸職業是計程車司機，也無法接受現在仍在租屋。（示意圖／ingimage）

現代社會的職業相當多元，並強調「行行出狀元」，然而，有小孩不但無法接受自己的家庭到現在仍是「租屋族」，更直言有一個以開計程車維生的父親相當丟臉，決定畢業後立刻搬出去，遭到大批網友的炮轟：「又一個養不熟的白眼狼！」

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，明年大學畢業一定要從家裡搬出去，原因除了無法接受爸爸已經52歲了仍沒自己的房產，全家只能租房子外，他還表示父親的職業讓他感到丟臉，同樣都是穿著襯衫、打領帶，其他人的爸爸是坐在辦公室的企業家，自己的爸爸卻只是開計程車的司機，直言「開小黃幹嘛穿襯衫！穿著再體面還不就只是個司機嗎？」

對此，網友們砲火一致對準原PO，認為他不懂體恤父親的辛勞，相當不孝，「你知道一個人的活動空間，只有一個車位大小，一天開下來是多痛苦的事情嗎？再累也是一直開，為的是甚麼？」、「嫌棄父親的工作，那你可以自己努力賺錢，別拿父親的辛苦錢花呦！」、「一樣是小孩，別人家的小孩一畢業就幫忙養家，你爸的小孩一畢業就想脫離這個家！」、「如果父母是盡心盡力的養育你，你這樣的比較很要不得」。

還有網友狠酸原PO，認為他早該搬出家裡，半工半讀，「你現在就可以搬出去靠自己生活了」、「你早就該自己養自己了好嗎」、「還在大學畢業，現在就可以搬出去自力自強了啊」、「直接搬出去啊，來討罵？」、「你很可憐，大學生還住家裡」。

計程車 房產 大學生

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