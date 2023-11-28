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小叔弟媳「情緒勒索」她老公合買1600萬透天厝 網勸：親人也該斷捨離

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

對於難相處的姑嫂或弟媳，還是盡量不要住在一起，敬而遠之爲妙。有一名大嫂在網上發文抱怨，最近小叔一直不斷地打電話來「情緒勒索」她的老公一起合買1600萬的透天厝，引發網友熱議，群喊「千萬不要啊啊啊」。

有一名大嫂在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的小叔弟媳近日在南部看上了一棟1600萬元的透天厝，於是不斷地打電話「情緒勒索」她的老公合買，說一家人就是要住一起，讓她覺得小叔弟媳真的是吃人夠夠，若自己沒有那個屁股，就不要去當假富人買透天，不要一不順遂就打電話來「靠腰」並語帶恐嚇的要錢、要贊助。

原PO透露，小叔弟媳凡事愛計較，摳門到極點的個性，若住在一起還得了，才不想當他們的ATM提款機，還有房屋產權這個大問題，不希望以後小孩還要跟他們吵房屋產權。於是原PO要先生去跟小叔弟媳表明，要拿錢可以，親兄弟明算帳，必需白紙黑字寫借據再去公證，內容包含金額及償還日期等等。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「臉皮真厚」、「他們是頭殼壞去哦！一起買？臉皮厚成這樣」、「有道是兄弟登山各自努力，整天情緒勒索看了就討厭」、「沒那個P股就不要吃哪個瀉藥」、「哪有都個自成家，還來一起買房的道理？你們太客氣了，直接拒絕，別讓小叔存有妄想」、「道理是講給人聽的，聽不懂人話的不用理」。

有不少網友則力勸原PO「千萬不要一起買房子，未來事情很多」、「各自為家，否則以後便會變仇家」、「絕對不要合買與合作任何物件」、「千萬不要一起買，不要一起住」、「千萬不要，拜託不要，不管說什麼都不要，現在翻臉還是將翻臉？我選現在」、「這種弟弟，妳老公也該斷捨離了」。

透天厝 大嫂 兄弟 情緒勒索 小叔

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