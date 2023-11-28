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這算犯罪嗎？男友「隱藏性癖好」嚇壞她 過來人曝1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，她意外發現男友的隱藏性癖好，實在難以接受。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
一名女網友透露，她意外發現男友的隱藏性癖好，實在難以接受。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

許多女生可以接受男友看A片，但如果對方的性癖好實在無法接受該怎麼辦？一名女網友表示，她意外發現男友看的清單清一色都是女童、父女情節等，憂心該不該跟對方步入婚姻殿堂，貼文曝光後，也引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，和大9歲的男友以結婚為前提交往，對方非常疼愛自己，甚至可以說滿眼都是她，只不過他的「隱藏性癖好」讓她有點混亂，原來原PO某天意外發現，男友電腦裡看的A片類型，竟然全都是5～10歲的女童、父女情節等，「他曾經說過想要跟我生女兒，但是看到那些照片跟影片，不禁讓我害怕他會不會對女兒圖謀不軌？」

原PO表示，男友對路上的小孩並不會多看一眼，手機也沒有任何偷拍或是奇怪的照片，更沒有第二支手機，因為兩人住一起，哪些地方可以藏她都知道。男友也曾經說過自己喜歡姐姐型的女生，不過之前有恐女症，且對生女兒非常渴望，現在也不確定是不是真的戀童。

對此，網友表示，「看真人蘿莉（未成年）本／片完全不行，看到沒檢舉就算了，還收藏起來當配菜，根本就是間接傷害未成年，超爛、超噁心，人渣」、「會喜歡這種題材的人，基本上有病吧，當然不會考慮，妳很難保證他百分之百不會對真的小女孩下手」、「持有兒少色情是犯罪，可以直接報警抓妳男友」、「建議他找精神科醫生和心理師鑑定一下」。

也有自稱找過精神科醫師的過來人分享，「我問過精神科醫生，他跟我說的結論是，沒有影響到正常生活，就沒有問題，就算，他真的是戀童癖，他沒有做出過實際行為也沒有任何途徑強制管理，除非他主動表示他無法控制自己，那可以往更專業的途徑自主尋取幫助」。

Dcard 心理師 婚姻 未成年

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