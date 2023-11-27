懷孕至育兒…6年間僅發生兩次關係 人妻「厚臉皮」崩潰求歡、網猜出原因

不少伴侶經多年相處後，性愛變成「例行公事」，更嚴重的是沒有性生活。

台灣1名人妻在網上抱怨，結婚7年，首3個月努力和丈夫「做人」，但從懷孕到小朋友今年6歲，2人只「愛愛」了2次，而且是她「厚着臉皮去乞討」。目前她更已與丈夫分居接近3年，質疑是否要繼續這段婚姻。

多名網友留言估計原因，「你老公是不是性向……娶你只是想要傳宗接代？」、「有可能妳老公是同性戀，不然就是外面有女人，不然男生有的70歲還是有性慾的」。

原po在「Dcard討論區」表示，她即將40歲，和相差10多歲的丈夫結婚7年。她指新婚後3個月，2人也努力「造人」，但「剛懷孕時（愛愛）還老是被拒，直到生完後也都沒有」。從懷孕到現時小朋友已6歲，2人性愛次數只有2次，而且是樓主「厚着臉皮去乞討」。

她更說，2人現時已分居接近3年，丈夫「該給的都有給，對孩子也算負責」，但她卻質疑婚姻有名無實，「真的還要這樣下去嗎？」。

貼文引來不少網友留言，紛紛討論丈夫不願發生關係的原因，「你老公是不是性向……娶你只是想要傳宗接代？」、「有可能妳老公是同性戀，不然就是外面有女人，不然男生有的70歲還是有性慾的」、「都分居了他應該也不在乎了」、「 夫妻性需要是雙方去經營的，有時候男人工作累壓力大也會壓抑不想」。

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文章授權轉載自《香港01》