大嫂懷孕報喜！小姑氣炸轟「自私」原因曝光 網傻眼：毒菇無奇不有

不少人都有婚後生小孩的計畫，近期有一名女網友氣炸表示，前幾天得知大嫂懷孕，讓全家都傻眼，表示自己剛也剛生完，媽媽沒辦法一次帶兩個小孩，怒轟「為什麼這麼自私也不跟家裡商量再懷」，這番言論一出，也讓網友大開眼界稱「毒菇無奇不有」。

一名女網友在Dcard以「大嫂未經商量就懷孕了」發文，她表示最近聽到大嫂懷孕了，讓全家人都傻眼，因為自己也剛生完小孩，媽媽無法帶2個，大嫂表示打算辭職自己帶，讓她怒轟「為什麼這麼自私，不先跟家裡商量再懷，現在家裡叫他再「考慮一下」。

女網友氣炸說，嫁過來就是什麼事情大家一起討論，不是擅自決定就要大家無條件接受，「又不是不知道我才剛生完沒多久，而且他們計畫懷孕完全沒有一點點的消息，真的不知道怎麼會變這麼自私，說什麼辭職帶小孩，真的傻眼，現在全家都對她很失望」。

此番言論一出，也讓不少網友驚呆，「笑死，我看了什麼啊，毒菇無奇不有喔」、「現懷孕都要鄰里播放就對了？預告？歲末強檔？」、「大嫂年紀比較大，要也是她先，為什麼妳先插隊了？ 而且妳怎麼不給妳婆婆帶，用了娘家資源還在那邊指手畫腳，妳們最自私」、「生小孩為什麼要經過妳同意？」、「自私的一家人，自私的毒菇」、「這什麼家庭？人家都說會自己離職帶了還管那麼多」、「真的奇文共賞」。

有大嫂的好友來留言指出，朋友半夜打來哭了一個晚上，表示婆家認為她不經討論就懷孕很自私，甚至還咒罵她父母，認為是她父母沒有教養好孩子，並透露家裡大大小小事情都必須跟公婆討論，同時也常要求朋友要侍奉公婆，不然就是自私自利的人，之前拖太久都不准她們生小孩，朋友都30歲了，心裡真的很想要小孩。

原po事後也補充，看了大家的留言，自己也覺得很委屈，她自認自己對大嫂不壞，也沒有要指責什麼，但是心裡不能接受是事實，對她失望也是事實，都懷孕了也沒辦法，會在跟她溝通，也有反省了一下自己，木已成舟，希望大家可以不用在討論這件事了。