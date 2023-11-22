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婚禮收熟人空紅包袋！新娘一查傻眼「是詛咒」 過來人勸做1事化解

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示收到一個空的紅包，而且來自很熟的朋友。 圖／canva
女網友表示收到一個空的紅包，而且來自很熟的朋友。 圖／canva

參加婚禮時，習俗上會包紅包給新人，代表祝福之意，不過卻也有許多「眉角」要注意。最近有一名女子在台北舉辦婚禮，結果有一位很熟的朋友卻給了一個「空的紅包」，上網查後發現是「詛咒」的意思，讓她耿耿於懷，認為「不想來或有困難真的沒有強迫」，網友也勸她不要曲解意思，直接去問比較快。

一名剛結婚的網友在Dcard以「婚禮收到空的紅包袋」發文指出，前幾天剛在台北辦完婚禮，途中小管家告知有一名朋友給了一個空的紅包袋，並且詢問要給餅否，原po當下因為在化妝沒空看手機，認為朋友可能忘了帶錢，或是想改用匯款之類，於是直接回小幫手可以給朋友喜餅

婚禮後點紅包時，原po才發現紅包真的是空的，上網查了之後發現送空紅包「是詛咒而且很不吉利」，她也表示發帖子前都有詢問意願，如果真的不想來或是有困難也可以直接填不參加，因為是很熟的朋友，讓她很耿耿於懷，心裡總覺得去問也是傷感情，「喜酒怎麼看都不是來祝福的不是嗎？」。

不少網友都勸她「直接問」，「會不會是錢掉出來了沒發現」、「這就不是合理情況怎麼不直接詢問？私底下自己在那邊糾結老半天結果搞不好是誤會...」、「確認一下比較保險，以免雙方有誤會」、「問問他吧，通常這種狀況我都預設對方是不小心的」、「我認為可以問一下當事人，如果是詛咒應該不會把自己的名字寫上去」。

也有過來人表示，「直接問吧，我爸之前去參加他們老闆兒子婚禮，包26000，結果因為紅包沒封口+倒插在口袋，到收禮人那只剩11000，還好跟老闆交情還算有，來問我爸怎麼是單數，不然這誤會就大了」、「之前在哥哥婚禮上充當收禮金小能手，也有收到過空的紅包袋，然後厚著臉皮去問了那對夫婦，他們才發現拿錯紅包袋了」。

紅包 婚禮 老闆 喜餅

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