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家中長輩送加護病房…婆婆只問「往生被買了沒」 她氣炸：我記一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage
圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage

一名人妻發文抱怨，當初家裡長輩送加護病房，她探病完回到家，沒想到婆婆竟劈頭就問「往生被買了沒？」讓她這幾年下來都無法釋懷，而最近婆婆罹癌了，她也完全沒有同情的意思。貼文曝光後，網友直呼：「婆婆沒口德，太過份！」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，劈頭就強調：「此篇有很強的怨念」，原來是婆婆罹癌了，但她完全沒有同情、擔憂的意思，「我等著看，妳也有今天，當初我家至親長輩進加護病房，我探望回來，都還沒說到話，妳完全沒有關心她的病情，但無所謂，妳惦惦就好，幹嘛開口就問我往生被買了沒？X的！她還沒死！她還沒死！她還沒死！她後來還出院了，妳咒她死，我記一輩子！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「妳跟她說：『媽，妳往生被我買好了，可以隨時出發』」、「婆婆怎麼對妳，妳就怎麼對她，往生被一條不暖再一條，保證促進血液循環，整個人熱起來」、「當時她問妳買了沒，妳應該馬上反問她是不是她想蓋」、「支持，也不用幫她買，連一毛錢都不想花在她身上」。

也有留言勸原PO，說不定婆婆是無心的，就放下這件事，不然痛苦的也是自己。對此，她本人也回應，婆婆不是無心而是有意的，因為當下老公回婆婆：「人還沒死，在努力搶救」，但對方不依不饒地表示，你們年輕人不懂，往生被要準備什麼什麼，並開始講一些民俗禁忌的事情，也導致事情已經過好幾年了，原PO仍無法釋懷。

婆婆 老公 婆媳紛爭

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