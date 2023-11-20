金鐘獎主持人大霈談父母離異 離婚告知是要務

「我不是單親，我只是爸媽分開！」金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）擔任公益大使，20日出席記者會強調，離異父母不應刻意美化關係，更應坦白直面孩子。台灣兒少權益暨身心健康促進協會理事長林欣儀指出，孩子成熟思考的前提就是知情，盼社會能理解「離異告知」的重要性。

大霈眼眶含淚

記者會現場播放「全心愛你」的影片，影片中訪談多名離異家庭的父母、小孩與專家等，呈現離婚對孩子的影響。金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）看完影片後，更現場跟工作人員索取衛生紙，偷偷擦乾眼淚。

台灣兒少權益暨身心健康促進協會創會理事長賴芳玉在場與大霈進行對談。大霈分享過往的經驗說，國中時，有同學問自己說：「為什麼你爸爸媽媽沒有同時出現過，你是不是單親家庭？」，大霈就下意識回應說，「我不是單親，我只是父母分開。」

父母應離異告知

大霈說，父母要離異前，自己都只能用「感覺」的方式來理解父母的狀況，其實「告知就是一種溝通」，如果父母能告知，對自己的傷害與承擔可能都會少很多。她強調，離異父母不應隱瞞，也不必刻意美化這段關係，因為小孩其實什麼都感覺得出來，父母要坦白告知小孩，孩子才不會沒有安全感。

林欣儀指出，過去目睹到相當多離異兒少出現「我跟兄弟姊妹會不會分開？」、「我還能跟本來的朋友一起玩嗎？」等疑惑。她分享，有個傳統家庭的案例，雖然父母雙方已經在打離婚訴訟，但還試圖維持家庭和樂的表現，但孩子隱約都能感受到氣氛的異狀，也察覺到自己後來不曾跟爸爸媽媽一同出遊。

「孩子能夠成熟思考的前提，就是知情，之後才能談理解，這關鍵就需要爸爸媽媽告訴孩子，」林欣儀強調，所以「離異告知」相當重要，若父母離婚不願告訴小孩，孩子就在一團迷霧中長大，未來恐怕沒有動力把事情想清楚，所以盼此次記者會能喚起社會對「離異告知」的重視。

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