快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金鐘獎主持人大霈談父母離異 離婚告知是要務

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣兒少權益暨身心健康促進協會創會理事長賴芳玉與金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）20日於記者會進行對談。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣兒少權益暨身心健康促進協會創會理事長賴芳玉與金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）20日於記者會進行對談。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「我不是單親，我只是爸媽分開！」金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）擔任公益大使，20日出席記者會強調，離異父母不應刻意美化關係，更應坦白直面孩子。台灣兒少權益暨身心健康促進協會理事長林欣儀指出，孩子成熟思考的前提就是知情，盼社會能理解「離異告知」的重要性。

大霈眼眶含淚

記者會現場播放「全心愛你」的影片，影片中訪談多名離異家庭的父母、小孩與專家等，呈現離婚對孩子的影響。金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）看完影片後，更現場跟工作人員索取衛生紙，偷偷擦乾眼淚。

台灣兒少權益暨身心健康促進協會創會理事長賴芳玉在場與大霈進行對談。大霈分享過往的經驗說，國中時，有同學問自己說：「為什麼你爸爸媽媽沒有同時出現過，你是不是單親家庭？」，大霈就下意識回應說，「我不是單親，我只是父母分開。」

父母應離異告知

大霈說，父母要離異前，自己都只能用「感覺」的方式來理解父母的狀況，其實「告知就是一種溝通」，如果父母能告知，對自己的傷害與承擔可能都會少很多。她強調，離異父母不應隱瞞，也不必刻意美化這段關係，因為小孩其實什麼都感覺得出來，父母要坦白告知小孩，孩子才不會沒有安全感。

林欣儀指出，過去目睹到相當多離異兒少出現「我跟兄弟姊妹會不會分開？」、「我還能跟本來的朋友一起玩嗎？」等疑惑。她分享，有個傳統家庭的案例，雖然父母雙方已經在打離婚訴訟，但還試圖維持家庭和樂的表現，但孩子隱約都能感受到氣氛的異狀，也察覺到自己後來不曾跟爸爸媽媽一同出遊。

「孩子能夠成熟思考的前提，就是知情，之後才能談理解，這關鍵就需要爸爸媽媽告訴孩子，」林欣儀強調，所以「離異告知」相當重要，若父母離婚不願告訴小孩，孩子就在一團迷霧中長大，未來恐怕沒有動力把事情想清楚，所以盼此次記者會能喚起社會對「離異告知」的重視。

【更多精采內容，詳見

父母 小孩 離婚 親子

延伸閱讀

男嬰頭骨折顱內出血亡…父母遭訴家暴傷害致死 出庭稱：狗咬傷兒

爸爸突確認攝護腺癌3期 大霈曝現況「覺得衝擊很大」

暈爛外遇對象和丈夫離婚 卻遭冷回「妳不是人妻了」秒被分手

手足為遺產撕破臉很貪婪？爭的不只是錢 還有父母留在世上的「多一份愛」

相關新聞

科技男相親「主動買單」卻遭OL封鎖 網揪問題出在這句話

一名30歲的科技公司小主管透露，日前與32歲的OL相親，因為告知對方自己會買單，竟意外踩到女生雷點。貼文曝光後，也引發網友熱議。

金鐘獎主持人大霈談父母離異 離婚告知是要務

「我不是單親，我只是爸媽分開！」金鐘獎主持人李霈瑜（大霈）擔任公益大使，20日出席記者會強調，離異父母不應刻意美化關係，更應坦白直面孩子...

小一家長PO文炫耀段考成績！彷彿滿分就等於上台大醫科的保證 教育「內捲化」的隱憂

對我而言最近最熱鬧的社團，就是擁有18萬人的小一聯盟了。裡面的熱鬧的程度，不亞於過去我潛進去的股票自救會社團。就我的觀察而言，人性都是一樣的，只是項目不同，有的為投資股票，有的為孩子成績分數。

房掛自己名下…人妻問「所有開銷都讓老公出很過分？」 網揪1細節轟爆

婚後房子買妻子名下，所有開銷支出都讓丈夫付出，會很過份嗎？一名人妻發文表示，頭期款和貸款都要由老公出，並要求對方提供提款卡密碼、給自己買衣服、包包，這些應該都不算過分吧，更直呼：「沒擔當的男人就不要結婚」。貼文曝光後，網友也紛紛表示：「不要出來丟女生的臉！」

你是孩子的工具人嗎？觀察表向之下的「真實原因」

孩子有需要的時候，才會找爸爸媽媽嗎？其實從社交互動，可以看出孩子發展的端倪。

金玉涼言

從前凡事力求表現；現在只覺力有未逮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。