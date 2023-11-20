科技男相親「主動買單」卻遭OL封鎖 網揪問題出在這句話

一名30歲的科技公司小主管透露，日前與32歲的OL相親，因為告知對方自己會買單，竟意外踩到女生雷點。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文表示，相親對象是姑姑同事的女兒，年紀比他大2歲，「其實年紀我不介意，談得來就好，看果照片覺得還不錯，對方是在日商公司上班，一般的上班族」。

兩人也進一步相約晚餐，原PO選了一、兩千元左右的西餐廳，想不到給對方用餐地址時，順便表明自己那天會買單，女方當下就沒再做任何回應。過了很久後才回原PO：「你是真心要相親找對象嗎？」並表示兩人不適合，隨即將他封鎖。

「後來我拜託我姑姑去問到底怎麼回事，得到的回覆是：『女方覺得我怎麼還會強調那天會買單，她覺得相親吃飯本來就該是男生付錢了，而且我還是選那種很普通、便宜的餐廳，她覺得很不被尊重」。原PO嘆道，難道相親吃飯有規定一定要男方買單嗎？然後一、兩千元的餐廳真的太寒酸，不夠尊重對方嗎？

對此，網友紛紛表示，「要你請，但是你不能特別說，恁祖媽很丟臉」、「你賺到了，省下來看下一位」、「一兩千就很好了，她以為她多高尚」、「這女生雷點太多，還好沒有下文」。但也有網友認為，「原PO情商很低，要買單就買單，不用刻意講，請個一兩千沒什麼了不起」、「如果今天男的說，請妳吃夜市牛排，我請客喔，還會說女的公主嗎？跟吃什麼無關，是一個兩百塊有必要讓你強調請客？同理，都30歲了，一餐兩千塊有必要強調請客？」