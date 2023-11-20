房掛自己名下…人妻問「所有開銷都讓老公出很過分？」 網揪1細節轟爆

婚後房子買妻子名下，所有開銷支出也都讓丈夫付出，會很過份嗎？一名人妻發文表示，頭期款和貸款都要由老公出，並要求對方提供提款卡密碼、給自己買衣服、包包，這些應該都不算過分吧，更直呼：「沒擔當的男人就不要結婚」。貼文曝光後，網友也紛紛表示：「不要出來丟女生的臉！」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文寫下：「結婚後，房子買妻子的名字，頭期款和貸款讓丈夫付會很過份嗎？家裡所有開銷讓丈夫付會很過份嗎？妻子要丈夫的提款卡密碼會很過份嗎？要丈夫買車、買摩托車、買手機、買平板、買衣服、買包包會很過份嗎？沒擔當的男人就不要結婚」。

對此，大多網友表示，「如果妳生了兒子，請媳婦比照辦理，不要雙標」、「妳應該嫁給銀行，不是嫁人」、「妻子自己不會賺嗎？自己賺錢自己花，才不用看人臉色」、「如果妳把家裡的事都打理的很好，我覺得不過分，但如果連家裡的事都不做的話，娶到妳的人很倒楣」、「想知道老公姓盤嗎」、「講得好像妳很有擔當，有錢的男人也不需要這種女人」

不過也有人認為，「其實我覺得不過份，女人為了男人生孩子、照顧孩子、耐性與愛，用了多少了時間在陪伴孩子，還要打掃家裡，犧牲在外工作賺錢的時間，也要照顧丈夫與侍奉公婆，男人不應該多疼一點老婆嗎？」、「妳丈夫願意就好，不甘別人的事」。