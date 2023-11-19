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被婆婆怨不幫小姑付大學學費 人妻怒：關我什麼事

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾透露，她因為有在上班賺錢，竟遭到婆婆質問「為何不幫小姑付學費」，非新聞當事者。示意圖／ingimage
民眾透露，她因為有在上班賺錢，竟遭到婆婆質問「為何不幫小姑付學費」，非新聞當事者。示意圖／ingimage

婆媳間若觀念不合，容易發生許多摩擦。日前，有女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她目前有在上班賺錢，竟因此遭到婆婆質問「為何沒幫小姑出學費？」讓她十分傻眼。

原PO透露，她已出社會，目前有在上班賺錢，而小姑則透過申請就學貸款，正就讀私立大學中。她指出，某日婆婆突然開酸，質問她為何沒有幫唸私立大學的小姑出一下學費，害得小姑必須要申請就學貸款，讓原PO頓時傻眼，隨後她怒將事件經過寫下並發在網路上，直言「這到底關我什麼事？」

貼文一出，網友一面倒批評婆婆的行為，「臉皮真厚，這話講得出來」、「還真敢講誒！憑什麼？」、「那小姑要不要幫忙付妳生小孩的錢？」、「婆婆的責任為什麼是丟給妳」、「照這婆婆的想法，小姑未來沒工作，妳還得拿零用錢給小姑花呢…」、「真夠不要臉的」。

還有不少人提供原PO如何回覆對方無理要求的方法，「叫妳婆婆上班，自己生自己養」、「先大笑給她看，再回『小姑是我生的女兒嗎？她哥都沒義務付了，更何況是嫂嫂呢？』」、「叫小姑先叫妳一聲媽啊」、「不用理會婆婆」。

婆婆 學貸

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