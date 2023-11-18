忍不了！ 老婆見「超速罰單」怒提離婚 他不解：到底鬧哪齣？

一張超速罰單竟引起夫妻戰爭，日前一名網友發文抱怨，因為超速收到一張1萬8的罰單，還要被扣牌，因此他想說先跟朋友租車，並瞞著老婆不讓她知道，沒想到竟被老婆發現扣牌的單子，當下表示要跟原PO離婚，他直呼「我老婆因為超速罰單要跟我離婚，真的很無言。」

原PO在「匿名公社」發文，他表示因為今年7月底超速41公里，在10月初收到公文表示要扣牌，並且有1萬8的罰鍰，原PO表示，繳完罰鍰後，「想說反正扣牌就扣牌，我跟朋友先借車，照租金算給他」，如果老婆問起就說車子跟人家交換開半年，也沒打算跟她說自己被扣牌。

然而，扣牌單卻剛好被老婆看到，原PO表示，老婆整個大抓狂，一直哭鬧說要離婚，還大罵原PO扣牌讓她很丟臉、以後不敢再搭原PO的車等等，「是有病嗎？不過就只是被扣牌，誰沒有超速過呀？」原PO認為，這並不是多嚴重的事情，況且也不是沒車子開，對她也沒有影響，「到底在鬧哪一齣？」

貼文一出，網友紛紛表示，「到現在還搞不清楚真正的原因，真的蠻可憐的」、「超速慣犯跟酒駕慣犯都一樣，妳老婆要離婚是正確的，難道要等你撞死人再去幫人道歉嗎」、「應該是常常吧，老婆才受不了想離婚」、「違規致自己和他人生命於危險中，卻一副不在乎的態度，這種老公離了剛好」、「應該是你開快車已經很多次了，你老婆一直擔心受怕容忍到現在，再加上你說謊所以一次爆發」。