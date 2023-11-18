人妻嫌40歲老公3萬薪不上進 網見1關鍵全不挺她

有人妻抱怨老公在同一家公司20年，月薪仍只有三萬元，近期得知中華郵政正在招募人才，苦勸老公報考卻被拒絕，她嘆，老公有空就玩遊戲、不學習新事物、缺乏上進心。其他人卻發現關鍵是她的月薪也只有三萬元，卻只要求老公上進，質疑她雙標，建議夫妻一起報考。

一名網友在匿名公社發文表示，她的老公在同一家公司20年，從20歲到40歲月薪都只有三萬元，年終不到一萬元，她的月薪也只有三萬元左右，兩人有小孩，近期得知中華郵政正在招募人才，她希望老公報考，老公卻怕做不習慣會兩頭空，並不想改變現狀，也不想為了賺錢太累，認為能維持就好。

該網友說，目前一家人住在婆家，只需要繳基本開銷及小孩的費用，存款約一百萬，老公有空就只會玩遊戲，不想學習新事物，缺乏上進心，她表示，「我覺得年輕就要努力賺錢多充實自己，他卻一點打拚的勇氣熱血都沒有，這點我們看法不一樣，是老公太沒上進心，或者是我太激進了？」

其他人則留言「一起上進吧，妳也跟著去報考，這樣才有伴能互相較量，更加激發雙方的潛能」、「妳呢？進取了嗎？現在是男女平權的時代，別再說男人要有肩膀這種話！ 妳今天進取了嗎？」、「他不去報考你可以去啊」、「你好有上進心啊？你要不要自己先去考郵局考上了再來勸你老公要上進，你也是只有3萬薪水你怎麼不先去考考看、還說你老公不去考」。

但也有不少人認為有婆家當靠山不用太過緊張，留言「錢只要夠用，家庭幸福、身體健康才是重點」、「有靠山，婆家資產未來也是丈夫所有，輕鬆過生活」、「存款一百左右，這比一堆月收入四五萬的存款還多了吧」、「老公等的是家裡吃席可以繼承，不是公司加薪」、「轉個念，婆家如果不缺，他還肯去工作沒在家裡閒晃已經很棒了」。

有網友緩頰「20年了，人生尖峰快過了。不是他不思進取，也不是你太激進，而是有點晚，中年轉業可能變失業」、「家裡有房不貸款，按時下班不加班，老公善良不外遇，此等姻緣不可求」。