結婚只登記 老婆見閨蜜婚禮反悔！過來人勸：借錢也要辦

對許多人而言，婚禮是一生中最重大的事情之一，也是不少人憧憬的夢想。有網友抱怨，結婚時老婆說沒錢、登記就好，如今卻又反悔，甚至到處告狀，讓他非常困擾。其他人則建議他「借錢也要辦」，否則老婆會吵一輩子，甚至可能因此婚姻出現裂痕。但也有人指出，補辦婚禮要做好自費虧本的打算。

一名網友在匿名公社發文表示，他五年前結婚時，老婆說兩人沒錢，登記就好，不要辦婚禮，如今老婆的朋友結婚，婚禮也舉辦的相當隆重，她因此反悔，天天抱怨欠她一個婚禮，甚至連客戶來下貨也要抱怨幾句，讓他非常崩潰。

其他人留言「辦吧，沒錢也要借錢辦，不然吵一輩子」、「辦吧，為了日後耳根子的清靜」、「當初因為你沒錢，所以替你著想不辦，如今日子好過，也感激一下當初她的體諒吧，換你回饋她」、「欠老婆的一定要還」、「買顆鑽戒」、「當初他體諒你沒有錢！不是他不想要，是他為你著想！生活好了，補一個你會死嗎？」

不過也有人留言「離婚啊，看誰可以給她一個婚禮」、「說話從來不算話，而且絕不能吃虧」、「錢拿來蜜月、吃大餐不香嗎」、「可以考慮離婚典禮」、「你是無辜的，一定是這個嘴雜的閨蜜跟你老婆咬舌根兼炫耀」、「大家都知道你們是夫妻，補辦婚禮要有全部自費的打算，別到時候又來靠夭說沒紅包或紅包太少賠本」。

有過來人苦嘆「所以我常說有的東西不能省，省了一次一輩子受罪，婚紗照我不想拍，我老婆要拍，一句話好那就拍。10年了那本婚紗照還在衣櫥裡，但我過了10年好日子」。