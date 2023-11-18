快訊

直播／馬辦最新說明！「誤差範圍」認知天差地別 藍白合瀕破局

獨／柯文哲致電蕭旭岑：藍白合沒破局 再給我一點時間

結婚只登記 老婆見閨蜜婚禮反悔！過來人勸：借錢也要辦

聯合新聞網／ 綜合報導
網友老婆不斷抱怨結婚時沒有辦婚禮。婚禮示意圖／Ingimage
網友老婆不斷抱怨結婚時沒有辦婚禮。婚禮示意圖／Ingimage

對許多人而言，婚禮是一生中最重大的事情之一，也是不少人憧憬的夢想。有網友抱怨，結婚時老婆說沒錢、登記就好，如今卻又反悔，甚至到處告狀，讓他非常困擾。其他人則建議他「借錢也要辦」，否則老婆會吵一輩子，甚至可能因此婚姻出現裂痕。但也有人指出，補辦婚禮要做好自費虧本的打算。

一名網友在匿名公社發文表示，他五年前結婚時，老婆說兩人沒錢，登記就好，不要辦婚禮，如今老婆的朋友結婚，婚禮也舉辦的相當隆重，她因此反悔，天天抱怨欠她一個婚禮，甚至連客戶來下貨也要抱怨幾句，讓他非常崩潰。

其他人留言「辦吧，沒錢也要借錢辦，不然吵一輩子」、「辦吧，為了日後耳根子的清靜」、「當初因為你沒錢，所以替你著想不辦，如今日子好過，也感激一下當初她的體諒吧，換你回饋她」、「欠老婆的一定要還」、「買顆鑽戒」、「當初他體諒你沒有錢！不是他不想要，是他為你著想！生活好了，補一個你會死嗎？」

不過也有人留言「離婚啊，看誰可以給她一個婚禮」、「說話從來不算話，而且絕不能吃虧」、「錢拿來蜜月、吃大餐不香嗎」、「可以考慮離婚典禮」、「你是無辜的，一定是這個嘴雜的閨蜜跟你老婆咬舌根兼炫耀」、「大家都知道你們是夫妻，補辦婚禮要有全部自費的打算，別到時候又來靠夭說沒紅包或紅包太少賠本」。

有過來人苦嘆「所以我常說有的東西不能省，省了一次一輩子受罪，婚紗照我不想拍，我老婆要拍，一句話好那就拍。10年了那本婚紗照還在衣櫥裡，但我過了10年好日子」。

婚禮 結婚 婚紗 婚姻

延伸閱讀

女自認老公外遇是自己的錯 網不挺：懷孕生子跟外遇無關

女煮麻油雞覺太淡問要放鹽嗎？ 網：我家喝甜的

鐵飯碗人人喊打…走頭無路「屈就考公職」 頂大公務員曝辛酸

男剛上公車就被拒載趕下車 網批：公車司機吃錯藥嗎？

相關新聞

結婚只登記 老婆見閨蜜婚禮反悔！過來人勸：借錢也要辦

對許多人而言，婚禮是一生中最重大的事情之一，也是不少人憧憬的夢想。有網友抱怨，結婚時老婆說沒錢、登記就好，如今卻又反悔，甚至到處告狀，讓他非常困擾。其他人則建議他「借錢也要辦」，否則老婆會吵一輩子，甚至可能因此婚姻出現裂痕。但也有人指出，補辦婚禮要做好自費虧本的打算。

【童言童語】牧野／最珍貴的紙盒

「假使小偷闖進來，什麼東西會被拿走？」大寶五歲時，聊到相關話題，我問了這個問題。他毫不猶豫地回答：「我的紙盒！」

【閱讀生活】江婉琦／當我也成為記錄移工故事的寫作者──讀簡永達《移工築起的地下社會》

2015年開始，我從台南關廟移動到台北生活，遇上一群關心移工議題的台灣人與印尼移工。那時起，假日跟印尼朋友相聚，是陪伴我...

情書簡訊

在人世裡浮沉許久，才知道你是我的燈塔。

【我的睡前儀式】汪汪／鎖還掛在我身上

記得我小時候非常討厭睡覺——說是討厭，但在童年，討厭是當所有無法處理的情緒降落到我身上，很直覺、很身體地應急出了這樣的情緒反射。因此當我回望，並試圖釐清年幼時對睡眠的討厭，會發現，更貼妥的說法其實是：恐懼。

【青春名人堂】呂登貴／低調浪漫

我和老婆顯嘉本就是低調的人，交往期間也極少放閃，幾乎沒什麼兩人的合照打卡，所以有一些各自認識的共同朋友，直到我們宣布結婚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。