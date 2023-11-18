不愛了、個性合不來？盤點八大「分手原因」讓情侶們走不下去！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「分手原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8分手原因排行。

分手雖然令人心碎，但也是許多人在感情路上難免會經歷的過程。當愛情走到盡頭，各種問題都可能是導致分手的原因，究竟曾經相愛的兩人為什麼會走不下去？而網友熱議的分手原因又有哪些呢？快來看看網友怎麼說！

「劈腿」零容忍避免二次傷害 「身材走樣」恐讓愛情也變了樣

▲ 網友熱議TOP8分手原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「分手原因」的相關話題討論，可以發現「劈腿」是許多情侶感情破局的主因。就有網友發文請益「出軌後，真的要分手嗎？」，吸引大批留言回覆「出軌其實就跟酒駕一樣，0容忍」、「我曾原諒女友劈腿兩次，第三次她又出現一樣的招式，會劈腿的終究還是會劈腿」、「分手當然是對的！出軌只有零次或無數次」，認為大部分會出軌的另一半，將來有很高的機率會故態復萌，讓自己遭受到二次傷害。

也有網友分享「我曾經原諒前任劈腿三次，結果每次復合後都會疑神疑鬼的」，指出即使原諒對方的出軌行徑，也多少會心存芥蒂，甚至變得多疑又敏感，很難和好如初。

此外，也有人會因為不滿意伴侶的「外貌體態」而選擇分手，例如體重上升、身材走樣都可能會是分手原因。有網友便分享「上段感情被分手是因為前男友嫌我太胖」，引起許多有相似經歷的網友共鳴「我也是被分手，對方很明白的說討厭胖子」、「前任希望另一半可以瘦又漂亮，帶出去比較有面子」等，甚至還有網友曾因為「膚色」、「胸部大小」不符合對方期待，導致最後面臨分手局面。

部分伴侶過度追求外型，甚至用來衡量感情價值，除了讓人對感情失望，也可能催化容貌焦慮的產生；不過也有民眾持相反意見，認為畢竟容貌是伴侶最初互相吸引的條件之一，不能以「愛」為由，一昧要求對方接受自己不自律之下產生的改變，若非因為不可抗的因素，還是要抱持正面心態與另一半溝通。

而牽涉到現實層面的「金錢觀」不合，也經常是情侶分手的導火線。即有網友表示和男友都是「AA制」，沒想到陪對方參加婚禮，在不認識新人的情況下，竟被要求禮金也要平分，讓她下定決心要分手。另外，也有網友遇到「雖然說好是走AA路線，但他總是把零頭算得很清楚，就連有五顆貢丸的湯都要平分成2顆半」，甚至分手後還要回曾經送禮物的錢，斤斤計較的程度破表，讓原Po對這段關係感受很差。

最後，「性生活」與「遠距離」同樣是備受熱議的分手原因，網友提及「我覺得當逐漸沒了性之後，兩人也會慢慢沒有愛」，認為「性」可以促進感情升溫，遇到性事不合的情形會選擇分手。

也有人認為遠距離是戀愛中的大魔王，說道「遠距離遙遙無期的等待真的會讓人很不安」、「遠距3年剛分手，要見面沒辦法馬上到對方身邊，真的非常難熬」、「男友覺得如果不結束遠距看不到未來」，指出遠距離戀愛若是沒有訂定一個期限，無止境地等待只會消磨雙方的感情，並且對未來的規劃也會毫無頭緒，時間一長就容易堅持不下去，最後以分手作結。

你也遇過以上的分手理由嗎？分手無疑是段艱難的歷程，但同時也是一門必修的課程。學會如何面對一段關係的結束，並在每段感情中不斷學習和成長，才能更成熟的去面對愛情，追尋屬於自己的幸福歸屬。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞銀杏景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01-2023/11/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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