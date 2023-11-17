自以為浪漫？男同事摘她耳機聽音樂 她困擾：我有男友了！

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的男同事經常做出越界的舉動，讓她備感困擾。示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage
一名網友的男同事經常做出越界的舉動，讓她備感困擾。示意圖，非新聞當事人。 圖片來源／Ingimage

生活中與異性相處時如何拿捏分寸是一大課題，一名已經有男友的上班族，入職新公司後遇到有名男同事經常做出沒有「邊界感」的行為，讓她備感困擾，因此苦惱如何讓對方明白自己已有男友。對此，許多網友紛紛批評該名男同事相當沒有「界線感」。

一名網友在Dcard發文提到，目前有交男朋友，並於一個月前入職新公司。但一名男同事經常對她做出相當曖昧的舉動，例如把原Po轉給他的飯錢退回，硬請自己吃飯，也曾摘掉她的耳機摘掉聽她在聽的歌，甚至在茶水間泡茶時，男同事把她牛仔褲後口袋的茶包抽起來看。原Po表示，男同事的行為讓她相當困擾，因此求助網友如何在不傷和氣的前提下，讓對方知道自己已有男友了。

許多網友認為無論是否有男友，該名男同事的行為都相當踰矩，「就算沒有男朋友，男同事也不能這樣對你啊」、「這個無關你有沒有男朋友，而是這個男人沒有界線感」、「欸不是，這個人太雷太沒禮貌了吧」。

也有網友建議原Po該如何應對該名同事，「把男友帶進話題裡就好了」、「直接回絕他，抽茶包那瞬間就應該直接嚴肅的口氣回應他」、「我覺得妳要讓他知道：『妳不喜歡』這些舉動，而不是因為妳有男友，所以不能接受這些舉動」、「直接跟管理者反應！不管那男的是少根筋還是故意的」。

男同事 男朋友 上班族

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