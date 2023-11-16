女自認老公外遇是自己的錯 網不挺：懷孕生子跟外遇無關

夫妻離婚的原因有很多，外遇只是其中之一，有的太太為了家庭和小孩選擇原諒先生，有的就是快刀斬亂麻馬上離婚，無論哪種選擇，外遇總是會讓對方難過。有一位女網友在懷孕期間，先生有外遇，女網友生完小寶寶後知道這件事，雖然事後選擇原諒先生，但還是考慮要不要離婚。

原PO在Dcard 貼文表示，最近新生小寶寶，就在寶寶滿月日意外發現老公有外遇，在跟老公討論「合」還是「離」期間，對方說是原PO管太多逼走他的，是原PO的愛讓他窒息，而且「出軌只是意外，不小心玩過頭，也只是為了滿足肉慾」。

原PO最後選擇原諒老公，因原PO也不確定是否自己產後憂鬱的關係，導致老公出軌，所以藉此機會改變自己，以前自以為是為了他好干涉他，老公給一分愛還老公十分，時時關心老公健康，限制他喝手搖飲等。不過，原PO也不想彼此為了小孩勉強的走下去。

網友們看完貼文後，紛紛留言直接開罵，「別傻了，會外遇什麼理由都可以，他不是先和妳溝通解決方式，而是直接在外面外遇」、「敢作敢當還比較帥一點，妳可以不要這麼容易被說服」、「產後憂鬱，孕婦原本就會比較高敏。如果妳老公覺得自己無法處理『自己老婆』的情緒，那當初就不要生。連自己出軌也可以怪給孕婦的高敏，這個男人真的有夠低級」。

更有人說，「別擔心，會有下一次」、「有一次就有無限次，之後的日子妳也是過的很沒有安全感，隨時都在想他會不會又找別人」、「偷吃永遠都有藉口，怪東怪西，都是另一半的錯，自己偷吃就正大光明的有理由」、「『忠誠是婚姻的底線』，因為跨過了就不再有底線，其實是很危險的」。

多數的網友留言回應是直接離婚吧，「管不住自己的，就不要了」、「把他當室友，該拿錢養小孩就直接拿，不用再愛他了，當個ATM就夠了」。