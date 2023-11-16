愛心便當臭酸…公公硬吃拉肚子 人妻聽原因淚崩：上輩子燒好香
許多人為了表示對家人的關愛，會準備愛心便當。日前一名女網友透露，自己主動幫公公準備健康便當，後來才得知便當裡的海帶酸掉了。沒想到當時公公竟全部吃完，雖然造成拉肚子，對方卻暖心安慰「沒覺得臭酸，因為便當是乖媳婦準備的」。
一名女網友15日在「匿名公社」發文表示，前陣子公公被醫生說有糖尿病前兆，因為想讓公公吃得更健康，就開始幫他和老公準備中午便當，一口氣做了一星期的分量。結果某天晚上原PO發現老公幾乎沒吃，一問才知道海帶臭酸了，當時整個嚇傻，因為稍早洗碗時沒看到公公的便當裡有剩飯。
原PO透露，後來果然就聽到婆婆說公公回家後已經拉2次肚子了，原PO因此邊哭邊跑到廁所門口道歉，也問對方「怎麼臭酸了還吃？」沒想到公公溫柔回覆，「沒覺得臭酸，因為便當是乖媳婦準備的」，這番話讓原PO自責大哭，也感嘆「我上輩子一定是有燒好香，才會遇到這種婆家」。
其他網友見狀紛紛安慰：「妳一定是媽媽教得好」、「肯關心公公，幫他準備便當，還幫忙洗碗，已經比很多媳婦乖很多了，難怪公婆疼」，但也有人表示：「便當這種東西超過一天就不妙了吧？還一次做一個禮拜，話說妳真的遇到好公婆」、「建議不要吃隔夜菜，有些很傷肝和腎」、「勤勞點每晚準備，新鮮也安全」。
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