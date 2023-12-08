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作業出用「蝦」造詞！孩子寫蝦米、蝦仁被打錯 母被考倒上網求救

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／左：Photo Ac，右：作業事務所
圖片來源／左：Photo Ac，右：作業事務所

【文：武美齡】

生字造詞是國小常見的作業之一，不過卻考倒了這位媽媽，孩子在作業簿的「蝦」字下方填了蝦仁、蝦米，卻被老師用紅筆圈了起來，讓媽媽不解到底錯在哪裡？難道是老師「好蝦」？網友回應後解開謎團，原來是一場誤會。

「這個字要造什麼詞？」「幫我想造詞...」，家有國小生的爸媽幾乎都聽過孩子這樣的求救呼喚，一位國小生媽媽就在作業事務所發文，照片中可見孩子的造詞作業有誤，「蝦」字下方填了蝦仁、蝦米，但被老師用紅筆圈了起來，媽媽只好向網友們求救：「請問這個字『蝦』怎麼造詞呢？媽媽想好久，都想不出來」。

熱心網友們替這位媽媽指點迷津，原來「蝦」字是多音字，而在這一課中念「ㄏㄚ二聲」，可以造的詞較少，例如：癩蝦蟆、蝦蟆，不但解開了版主的謎團，也引起有同樣困擾的家長發聲，到底遇到這種罕見的多音字該怎麼快速完成造詞？

國小家長必備 查詢造詞3神器

除了直接以實體國語字典查詢外，另有查詢造詞3神器可利用。

1. 國語小幫手

身為爸爸的王昭棠為了方便陪女兒寫作業，做出了Line聊天機器人「國語小幫手」，可以用來查詢國字的注音、部首、筆順、筆畫及造詞，還可以查成語及典故，而且這些資料庫來自教育部國語辭典公眾授權網，因此內容也符合教育部的規定，孩子寫造句、成語時來查詢使用不但便利，正確性也值得信賴。

國語小幫手下載及使用懶人包https://forum.babyhome.com.tw/article/4973435

2. 國小國語不求人

圖片截自／App Store
圖片截自／App Store

網友分享「國語不求人」app，提供國語生字的讀音、筆順、部首釋義延伸查詢詞語、成語。

國語不求人appApp StoreGoogle Play

3.線上版國語辭典簡編本

圖片截自／線上版國語辭典簡編本
圖片截自／線上版國語辭典簡編本

教育部也提供「線上版國語辭典簡編本」，提供國字多音字介紹、字義、造詞等資訊。

線上版國語辭典簡編本官方網址

以上資訊提供給家長參考，但別忘了，孩子寫作業時若卡關，爸媽適時的提點雖能給予孩子一臂之力，但也應讓孩子學會自己負責的態度，若把造詞的工作通通都丟給爸媽去查詢，恐怕就失去學習的真正意義了。

【延伸閱讀】

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教育部

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