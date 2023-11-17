父母7大不及格行為 網：全中！跟我爸媽一樣

【文：武美齡】

家庭是每個孩子成長的重要場所，而父母的行為和教育方式對孩子來說卻不一定買單，有網友統整出「7大父母不及格行為」，抱怨爸媽雙標教育、不尊重隱私等舉動引起網友熱議，甚至認同表示：「全中！跟我爸媽一樣」。

一位網友在社群上分享看不慣爸媽對待孩子的方式，並寫集結整理為「7大父母不及格行為」，引起網友熱議。

1.永遠學不會敲門

版主分享，家長通常的說法是：「家裡不准鎖門！」 、「你是不是在做壞事不然幹嘛害怕不敲門？」。

2.花錢就是老大

貼文中也提到，常見爸媽會以金錢來恐嚇孩子的狀況，例如「你再囉哩八嗦我斷你生活費」 、「電費我繳的，學費我繳的，房貸我繳的，車子我買的，叫你做什麼就做什麼，不爽你滾」。

3.懶人病

「遙控器放桌上，還要叫人從房間走出來拿到你手上」，這種行為可能出現在部分父母身上。

4.雙標黨

●一邊滑手機，一邊罵現在的小孩都低頭族。

●自己喜歡想買的東西，就算不需要也會美化為需要；小孩喜歡想要買的東西，不管什麼都叫做浪費錢。

5.過度關心

圖片來源／Dcard

6.不肯道歉

就算發現自己做錯也拉不下臉道歉，裝作沒這回事。

7.亂翻孩子的私人物品

私自拆信、翻書包、翻抽屜 ，若被孩子發現則回答：「你是不是有藏什麼東西不然幹嘛怕我知道？」。

年輕網友看法：請爸媽給予「尊重」

對於這7種「父母不及格行為」，年輕網友普遍認為這些行為易讓下一代產生反感，「小孩是父母自己選擇要生下來撫養的，用錢威脅小孩超級不負責任」、「認同，像我媽沒在賺錢，我爸也不會拿錢威脅人，真的是一個尊重而已」、「很多父母情緒勒索的條件都是斷你生活費、把你趕出家裡...」、「某次和媽媽吵架，她就說這是我買的房子，是我家不是你家，不爽就滾出去啊」。

「我媽以前常常罵我們愛玩手機，結果她有手機之後每分每秒都在滑」、「我家全部都中！我媽還曾經因為我鎖門，拿鐵鎚敲壞我房門們把」、「不肯道歉最近真的深有同感」、「爸媽的道歉就是：XXX出來吃飯囉！」、「最好早點經濟獨立、搬出去」。

不過，仍有網友表示「還好以上這些我家人都不會，感恩我的爸媽，讓我快樂滿足自由的長大」、「突然發現我家人很理性，爸媽說人生才幾年，想買什麼就買想吃什麼就吃，錢不需要擔心，那都是小事」、「看完突然覺得我爸媽真棒⋯以上幾點通通都沒有，雖然會對我的前途決定有些意見，但最後還是會尊重我」。

家家有本難念的經，每個家庭的狀況、父母思想各不同，綜觀年輕網友的留言，大多想請爸媽給予「尊重」，並瞭解孩子是獨立的個體，也有網友留言期許「願大家未來都不要成為這種不及格的父母」。

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