快訊

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另一半提「假離婚」申請單親補助可行嗎？他勸：別傻了外面有人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為離婚示意圖。圖片來源/ingimage
圖為離婚示意圖。圖片來源/ingimage

如果夫妻感情沒有問題，但另一半提出「假離婚」，以便申請政府單親補助，或是有其他節稅理財考量，應該要答應嗎？有網友提供另一個角度，認為另一半可能在為外遇鋪路。

原po在臉書社團靠北婚姻分享，如果另一半嘗試說服你要辦理離婚手續，以便申請政府單親補助等公家資源，或是以其他財務規劃當藉口，這種九成以上都是已經外面有人了。

po文一出，網友議論紛紛，「單親補助是最容易的，只要離婚單身有小孩就可以」、「單親補助一個月才2000，為了這原因假離婚？」、「才2000也太少了吧！搞得離婚很廉價」、「真有這樣的人嗎？以為是戲劇劇情」、「這種人非常多，有的真的被錢逼到，有的只是騙對方簽字離婚」。

過來人表示，「我前夫當初也是用假離婚這三個字，讓當時天真的我簽字⋯他外面早已有人了」、「上過新聞呢，後來前妻發現被騙，提告婚姻有效，並且勝訴了」、「我自己沒有外遇我都動過這念頭，當人窮到連下一頓在哪都不知道的時候，真的什麼奧步都想得出來，只是最後我捨不得這段婚姻」、「你想太天真了！我單親養兩個小孩連中低收入辦不過，想拿政府的錢有那麼容易？」

有些網友覺得資源被濫用，「這現象現在很多，納稅人的錢都被這些人拿走了，真正需要補助的人拿不到」、「腦子只用來想騙政府錢、騙補助？怎麼不去想怎樣多賺錢？孩子以後也會滿腦子不腳踏實地，大人在做，小孩都在看」、「單親補助沒那麼好通過，有加入單親社團就知道，裡面大約有四成左右，都是實際單親無後援，卻依舊申請補助不通過的」。

離婚 前妻

延伸閱讀

離婚後主動幫「辭祖」！巧遇前婆婆路邊賣玉蘭花 她裝沒看見：會太無情嗎？

結婚10年發現老公當年追求自己幕後真相 女子崩潰想離婚

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔不已

吃無敵星星？女律師曝怨偶內幕 她揭這類家庭主婦「被離婚別驚訝」

相關新聞

另一半提「假離婚」申請單親補助可行嗎？他勸：別傻了外面有人

如果夫妻感情沒有問題，但另一半提出「假離婚」，以便申請政府單親補助，或是有其他節稅理財考量，應該要答應嗎？有網友提供另一個角度，認為另一半可能在為外遇鋪路。

35歲去聯誼都是「牛鬼蛇神」？過來人曝慘痛經歷：單身才快活

現代人婚姻觀念不同以往，崇尚晚婚、不婚的比例越來越高。一名男網友近日發文諷刺，年過35歲的人還沒結婚是不是哪裡有問題？還質疑參加聯誼的全是「牛鬼蛇神」，批評這些人很廢。貼文一出後，隨即引發眾多網友熱議。

一句好話

總是說「不可能」，那「可能」就真的會離你遠去。

【江流千古意——契入中國文化的十六個關鍵詞 之8】林谷芳／文人 不器的生命

儒的士君子、道的真人、佛的菩薩行者、禪的悟者，是中國哲思所標舉的生命典型。但真談中國生命，還須及於文人。就生命與中國文化的整體連接而言，它甚且更具代表性。

【慢慢讀，詩】無花／逛宜家須知

從你的臥房走出來

【嗨，鄉下人家】凌明玉／說雞的壞話和好話

近來雞鬧鐘愈發臨近耳畔，咕──咕，半夜兩三點，彷彿定時定群裝置，從不懈怠，日日啼叫不休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。