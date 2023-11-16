另一半提「假離婚」申請單親補助可行嗎？他勸：別傻了外面有人

如果夫妻感情沒有問題，但另一半提出「假離婚」，以便申請政府單親補助，或是有其他節稅理財考量，應該要答應嗎？有網友提供另一個角度，認為另一半可能在為外遇鋪路。

原po在臉書社團靠北婚姻分享，如果另一半嘗試說服你要辦理離婚手續，以便申請政府單親補助等公家資源，或是以其他財務規劃當藉口，這種九成以上都是已經外面有人了。

po文一出，網友議論紛紛，「單親補助是最容易的，只要離婚單身有小孩就可以」、「單親補助一個月才2000，為了這原因假離婚？」、「才2000也太少了吧！搞得離婚很廉價」、「真有這樣的人嗎？以為是戲劇劇情」、「這種人非常多，有的真的被錢逼到，有的只是騙對方簽字離婚」。

過來人表示，「我前夫當初也是用假離婚這三個字，讓當時天真的我簽字⋯他外面早已有人了」、「上過新聞呢，後來前妻發現被騙，提告婚姻有效，並且勝訴了」、「我自己沒有外遇我都動過這念頭，當人窮到連下一頓在哪都不知道的時候，真的什麼奧步都想得出來，只是最後我捨不得這段婚姻」、「你想太天真了！我單親養兩個小孩連中低收入辦不過，想拿政府的錢有那麼容易？」

有些網友覺得資源被濫用，「這現象現在很多，納稅人的錢都被這些人拿走了，真正需要補助的人拿不到」、「腦子只用來想騙政府錢、騙補助？怎麼不去想怎樣多賺錢？孩子以後也會滿腦子不腳踏實地，大人在做，小孩都在看」、「單親補助沒那麼好通過，有加入單親社團就知道，裡面大約有四成左右，都是實際單親無後援，卻依舊申請補助不通過的」。