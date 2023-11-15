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她覺經濟自由是女人的底氣 網挺：會投資理財更好

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友跟老公婚後數年才討論要設一個公用基金的帳戶，這才發現老公完全沒有理財概念，甚至是月光族。示意圖／ingimage
女網友跟老公婚後數年才討論要設一個公用基金的帳戶，這才發現老公完全沒有理財概念，甚至是月光族。示意圖／ingimage

隨著時代和經濟的汰進，以前是男主外女主內，男性負責家庭經濟支出，女性則照顧家庭。現在雙薪家庭居多，婚前男女雙方都是各管各的，結婚後都會討論雙方如何分攤家中的開支。一位女網友跟老公結婚邁向第5年，婚前各管各的，婚後數年才討論要有一個公用基金的帳戶，這才知道老公完全沒有理財概念，

甚至是月光族，女網友要如何才能讓老公的錢給她管理？

原PO在Dcard 貼文說，婚前她只知道老公有存款沒負債，而她自己賺的錢除部分日常開銷外，一部分會投入股市投資，也會預留一筆錢當成零花錢還有緊急備用金。婚後因為有一個公用基金的帳戶，才發現老公完全「沒有理財的觀念，不曾記帳外，也不清楚每個月自己是否有透支，有時候更是月光族，還有大筆支出拿去借朋友」。老公表示「他又沒有亂花錢，都是買他認為需要的，錢存銀行生利息就好」。

原PO這時拿出平常記帳的APP帳本給老公看表示，上面記錄每一筆支出，能很清楚的看見收支盈餘，還能抓出浪費的地方。原PO後來也有給老公看今年股票領的股利，告訴老公這些錢都是原PO自己賺來的。這件事情後，原PO更覺「女人一定要有自己的存款，不要全部都奉獻給家裡，有點錢在手頭，才有底氣買自己想要的東西」，更重要的，原PO想要說動老公把錢給原PO來理財。

網友們看完貼文後，有網友直接留言回應表示，「支持女生經濟獨立」、「女人要善待自己，經濟獨立是第一步」、「講得很好，女生要經濟獨立」、「不會理財真的很可怕」、「選擇股利高的存股，每年都有固定收入，想買什麼就買什麼，支持妳！」、更有人稱讚原po，「妳好厲害，年配息配到快3萬塊」。

也有網友點出男生的缺點，「老公的錢要用來滿足男生的心理、生理需求，不會想要給妳的」、「男人真的比女人還會牽拖，犒賞自己買東西又沒花到他的錢，是在質疑什麼?」、「錢放銀行幹嘛?很容易不小心花光光」。有人分享自己跟老公的理財規劃，「老公的薪水全額交給她管理，扣除每月的生活費、零用錢及家庭公積金，其餘的分別規劃放在高活存利率帳戶、定存及股票基金。她會跟老公分析／分享每月理財規劃，讓老公了解她是如何執行投資理財」。

理財 投資人

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