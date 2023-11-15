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想二度踏入婚姻又怕婆媳關係 女嘆：壓力很大！該嫁嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心嫁入男友家後，可能又引發婆媳問題，詢問網友「我該不該分手？」圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage
一名網友擔心嫁入男友家後，可能又引發婆媳問題，詢問網友「我該不該分手？」圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage

婆媳問題自古以來就是難解的議題，日前有位女網友表示，她曾離過婚，因為男方外遇且婆媳問題嚴重，現在有一位交往2年的男友，但對方家人不喜歡她，兩人論及婚嫁，她崩潰表示「我擔心又要看別人臉色」。對此，多數網友勸「何必再往坑裡跳？」

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她曾離過婚，現在已經跟男友交往2年了，男友對我不錯但工作不穩定，每次去男方家都覺得像是外人一樣，只要她一踏入家門，男方家庭就會忽然安靜，也不會跟她打招呼，讓她開始有點排斥去男友家。

而男友又突然對原PO說「我們年紀不小了，應該要結婚了，但婚後只能先住家裡」，這讓她崩潰表示「婚後我不想住婆家，我前一段婚姻有陰影，我很害怕融入不了別人家庭的感覺，也怕高齡生不出小孩，或者一直為了錢吵架」，文末她拋問「是不是分開才是最好的選擇？」

文章曝光後，許多網友建議「不要結婚，當朋友比較輕鬆無壓力」、「這未來根本是火坑，不要把自己賠進去」、「從一個坑爬出來再跳入另一個沼澤」、「趕快分手比較好」、「男友對妳融入不了他們家也不當一回事的話，未來會有更多矛盾」、「妳何必這麼委屈？我覺得這男的沒有責任感，還像是媽寶一樣，收入不穩定又想要小孩，實在太危險了」、「他工作不穩定，而且他家人很明顯根本不喜歡妳，不要嫁，妳會後悔」。

結婚 婆媳紛爭

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