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35歲去聯誼都是「牛鬼蛇神」？過來人曝慘痛經歷：單身才快活
現代人婚姻觀念不同以往，崇尚晚婚、不婚的比例越來越高。一名男網友近日發文詢問，年過35歲的人還沒結婚是不是哪裡有問題？還質疑參加聯誼的全是「牛鬼蛇神」，批評這些人很廢。貼文一出後，隨即引發眾多網友熱議。
這名男網友在PTT以「35歲還結不了婚的男女有多廢？」為題表示，自己在科技業的朋友，全部都結婚了，大概30幾個人，醫師認識10幾個，也全部都結婚了。聽說過35歲去聯誼的咖，都是牛鬼蛇神，不是胖醜矮窮，就是社交障礙連話都說不好，女生同理。這現象讓他好奇「過了35歲還結不了婚的人有多廢啊？根本人生失敗組了吧」？
貼文一出後，有不少網友怒轟「乾你屁事」、「好了啦八婆，不要愛管閒事」、「先不要說朋友，說說你自己呀」、「你是不是沒朋友啊？有夠好笑的」、「為何一定要結婚？」、「好老派的想法，結婚否跟廢不廢無關」、「你自己有很優質嗎？」、「你怎麼連話都說不清楚」。
但也有部分已婚人士大吐苦水，認為婚後要扛起家庭責任，薪水還要上繳給妻子，單身真的比較快活，紛紛表示「不結婚的好處我看你是不懂」、「你知道結婚的人有多少想要單身嗎？？？」、「你應該要調查一下所有結婚的朋友，有多少能毫不猶豫的說人生更幸福更快樂了」、「結婚的台男被老婆當狗管才可憐吧，看到路上夫妻都是老公被老婆當兒子罵，有夠可憐」、「一個人多爽阿，懂啥」。
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