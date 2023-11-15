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吃飯不能滑手機！第一次去男友家共餐 4禁忌讓她吃完分手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友第一次到男友家吃飯並見父母，發現要遵守的吃飯規矩，讓她因此對這段感情打退堂鼓。此為吃飯滑手機示意圖。圖片來源：Ingimage
網友第一次到男友家吃飯並見父母，發現要遵守的吃飯規矩，讓她因此對這段感情打退堂鼓。此為吃飯滑手機示意圖。圖片來源：Ingimage

一名女網友在臉書匿名公社上PO文表示，第一次去男友家吃飯，並見對方父母，發現一頓晚餐下來，有4大吃飯「家規」讓她無法接受，甚至因為男友家的共餐習慣太嚴格，令她決定分手，該篇PO文引來網友熱議。

原PO透露第一次去男友家吃飯，對於吃飯禮儀要求習慣不能苟同的心情。她表示，男友家吃晚餐都必須坐在餐桌上，不可以中途離開到客廳茶几上吃，用餐過程中也不能打開電視，且不准使用手機

原PO吃完這頓飯後，向自己的閨密抱怨男友家吃飯規矩太多，閨密群則一致認為若結婚的話，將來婆媳對立會十分嚴重，讓原PO因此決定分手。

許多網友與原PO閨密持相反意見，認為其實吃飯本該就是要有規矩，「只是大多數人隨意習慣了」，並且認為原PO的男友家是「很有家教、規矩的家庭」，「男方家教不錯啊，女生分手是對的，不要拉低人家水平」。

網友還反質問原PO第一次與男友父母見面，若簡單一頓飯的時間，就要時不時滑手機，並且移動到客廳開電視，豈非太沒有禮貌？有人還覺得：「有餐桌在餐桌吃飯很正常吧，跟任何人吃飯你在滑手機很沒禮貌耶！」。

不少網友也覺得閨密的建議是否過於武斷，「只單憑這樣就認定婆媳對立嚴重，怎不想有規矩家教的家庭，才更懂進退應及做人道理？」，「應看很多地方，還要看這樣的父母教出怎樣的小孩？就知他們為人及家教，而不是僅憑一點就評斷對方，真是太不客觀及不夠冷靜聰明」。

但也有網友贊同原PO的決定。認為其實吃飯規矩每個家庭的氛圍和習慣本就不同，並不是對錯問題，「但沒有必要為了結婚，讓自己過得更痛苦，找同頻率的人相處自在，我是覺得分的好」。

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